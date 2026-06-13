Bastien Meresse, Thomas Pynchon. La faute et la fuite

Arlésienne de la littérature postmoderniste, Thomas Pynchon signe une œuvre foisonnante orientée vers l’origine défectueuse du continent américain.

Hanté par la honte de l’esclavage et du génocide amérindien ou par un techno-capitalisme tardif toujours vainqueur par défaut, le romancier s’inscrit dans la tradition de la littérature de la faute, s’enfonçant dans les profondeurs géologiques du continent pour circonscrire la faille enracinée dans l’identité américaine.

Comment agir contre ce rendez-vous raté avec une histoire plus belle ? Le roman pynchonien est saturé d’un humour absurde qui déploie d’extravagants chemins de traverse pour fuir la farce de l’histoire, de l’Amérique coloniale au virage du reaganisme. Se présentant comme une bruyante forme de reconnaissance envers les traditions romanesques qui l’ont précédé, le roman pynchonien transforme ainsi la ligne destructrice de la faute en une utopie de la ligne de fuite qui renouvelle l’écriture du monde au lieu de l’épuiser.

Bastien Meresse est professeur agrégé d’anglais en classes préparatoires littéraires à Besançon. Sa thèse, Thomas Pynchon ou les Territoires de la faille, a été récompensée par le prix AFEA-Fulbright en 2018. Il a également publié plusieurs articles consacrés à Thomas Pynchon ainsi qu’un ouvrage de préparation destiné aux candidats du concours du CAPES d’anglais.

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Table des matières

Introduction

Première partie - L’EXAMEN DE CONSCIENCE : FAILLES ET FAILLITES DE L’AMÉRIQUE

Chapitre 1

Aux origines du continent : une géologie romanesque de la faute

Une stratigraphie pynchonienne de l’Amérique

La glaise bavarde : l’extraction comme méthode romanesque

Chapitre 2

La jérémiade pynchonienne : la faille en legs

De la promesse trahie au contrat brisé, les ruines de l’alliance dans le roman pynchonien

L’Amérique sous hypothèque : la clôture post-puritaine du territoire

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Deuxième partie - FICTIONS DU CAPITAL : DE LA CLÔTURE À L’ÉCHAPPÉE

Chapitre 3

Fantasmagories américaines : une nation fétichisée

L’abîme fantasmagorique dans Against the Day

La circulation marchande du corps féminin

Chapitre 4

L’écriture flâneuse : figures de l’errance et de la dissidence

The Crying of Lot 49, de la dérive au dissensus

Bleeding Edge, ou la ligne flâneuse du chiffonnier

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Troisième partie - NOUVELLES MODALITÉS DU DISCOURS ROMANESQUE : LIGNES DE FUITE, LIGNES DE FORCE

Chapitre 5

Contre-effectuer l’histoire : le roman sous rature

Mason & Dixon, l’archipel des possibles

Rature et suture de l’histoire dans Vineland

Chapitre 6

Détournements de l’écriture : pour un programme de fuite

L’hétérotopie, une tentative de décartographie

Sur les eaux du complexe : naviguer hors des cartes

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Conclusion : Le secret de la faille

Bibliographie

Œuvres de Thomas Pynchon

Critique pynchonienne

Critique générale

Index

Remerciements

Table des matières