Bastien Meresse, Thomas Pynchon. La faute et la fuite

Arlésienne de la littérature postmoderniste, Thomas Pynchon signe une œuvre foisonnante orientée vers l’origine défectueuse du continent américain.
Hanté par la honte de l’esclavage et du génocide amérindien ou par un techno-capitalisme tardif toujours vainqueur par défaut, le romancier s’inscrit dans la tradition de la littérature de la faute, s’enfonçant dans les profondeurs géologiques du continent pour circonscrire la faille enracinée dans l’identité américaine.
Comment agir contre ce rendez-vous raté avec une histoire plus belle ? Le roman pynchonien est saturé d’un humour absurde qui déploie d’extravagants chemins de traverse pour fuir la farce de l’histoire, de l’Amérique coloniale au virage du reaganisme. Se présentant comme une bruyante forme de reconnaissance envers les traditions romanesques qui l’ont précédé, le roman pynchonien transforme ainsi la ligne destructrice de la faute en une utopie de la ligne de fuite qui renouvelle l’écriture du monde au lieu de l’épuiser.
Bastien Meresse est professeur agrégé d’anglais en classes préparatoires littéraires à Besançon. Sa thèse, Thomas Pynchon ou les Territoires de la faille, a été récompensée par le prix AFEA-Fulbright en 2018. Il a également publié plusieurs articles consacrés à Thomas Pynchon ainsi qu’un ouvrage de préparation destiné aux candidats du concours du CAPES d’anglais.
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Table des matières
Introduction
Première partie - L’EXAMEN DE CONSCIENCE : FAILLES ET FAILLITES DE L’AMÉRIQUE
Chapitre 1
Aux origines du continent : une géologie romanesque de la faute
Une stratigraphie pynchonienne de l’Amérique
La glaise bavarde : l’extraction comme méthode romanesque
Chapitre 2
La jérémiade pynchonienne : la faille en legs
De la promesse trahie au contrat brisé, les ruines de l’alliance dans le roman pynchonien
L’Amérique sous hypothèque : la clôture post-puritaine du territoire
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Deuxième partie - FICTIONS DU CAPITAL : DE LA CLÔTURE À L’ÉCHAPPÉE
Chapitre 3
Fantasmagories américaines : une nation fétichisée
L’abîme fantasmagorique dans Against the Day
La circulation marchande du corps féminin
Chapitre 4
L’écriture flâneuse : figures de l’errance et de la dissidence
The Crying of Lot 49, de la dérive au dissensus
Bleeding Edge, ou la ligne flâneuse du chiffonnier
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Troisième partie - NOUVELLES MODALITÉS DU DISCOURS ROMANESQUE : LIGNES DE FUITE, LIGNES DE FORCE
Chapitre 5
Contre-effectuer l’histoire : le roman sous rature
Mason & Dixon, l’archipel des possibles
Rature et suture de l’histoire dans Vineland
Chapitre 6
Détournements de l’écriture : pour un programme de fuite
L’hétérotopie, une tentative de décartographie
Sur les eaux du complexe : naviguer hors des cartes
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Conclusion : Le secret de la faille
Bibliographie
Œuvres de Thomas Pynchon
Critique pynchonienne
Critique générale
Index
Remerciements
Table des matières