Giulia Filacanapa, Guy Freixe, Brigitte Prost (dir.), Le Masque scénique contemporain. Enjeux esthétiques et anthropologiques

Le masque connaît aujourd’hui une grande vitalité sur la scène contemporaine, aussi bien dans le théâtre que dans la danse, le mime, la performance, la marionnette, le cirque ou encore les formes intermédiales. Parallèlement, il reste présent dans certaines formations de l’acteur et on le retrouve aussi parfois dans des démarches de théâtre citoyen, de médiation ou de thérapie. Comment expliquer ce phénomène saillant en ce début de XXIe siècle ?

Dans une perspective transdisciplinaire, grâce aux contributions de chercheurs, de pédagogues, de thérapeutes, d’artistes et d’artisans internationaux, cet ouvrage remarquablement documenté, illustré par plus de 300 photographies et enrichi des trois volets du film-documentaire Les Enseignements du masque, cherche à comprendre les raisons de ce phénomène. Il rend compte de la diversité des techniques et des usages du masque, de la richesse de ses apports, des filiations existantes parmi les praticiens, ainsi que des transmissions et circulations de savoirs.

Cet ouvrage collectif, où se combinent études de cas, témoignages et réflexions au croisement de l’histoire des arts du spectacle, de l’esthétique, de l’anthropologie et de la psychanalyse, apporte des éclairages inédits sur le masque. Que ce soit en pédagogie, à la scène, ou plus largement comme outil de transformation individuelle, le masque joue toujours du décalage, du décentrement, des effets d’« étrangéisation » et des hybridités. Il explore, par le recours aux métamorphoses, le merveilleux comme le dystopique, et met en jeu les formes infinies du vivant.

La vitalité du masque est aussi liée à la puissance de ses créateurs : entendre la parole vive d’une dizaine d’entre eux fait aussi de ce livre une référence pour tous ceux que fascine le masque.

Contributeur.ices : Louis Arène, Renata Armesto, Anne Astolfe, Alice Basset, Duccio Bellugi-Vannuccini, Bya Braga, Laurette Burgholzer, Giuseppe Burighel, Francesco Paolo Campione, Cecilia Carponi, Étienne Champion, Francis Debeyre, Caroline de Diesbach, Matteo Destro, Jean-François Dusigne, Giulia Filacanapa, Thierry François, Guy Freixe, Didier Galas, Aurélie Gallois, Nathalie Gauthard, Martin Geoffroy, Claire Heggen, Jos Houben, Sunga Kim, Cécile Kretschmar, Oriane Maubert, Khadija El Mahdi, Fabianna de Mello e Souza, Ariane Mnouchkine, Loïc Nebreda, Charles Nomwendé Tiendrebéogo, Eleni Papalexiou, Stefano Perocco di Meduna, Stéphane Poliakov, Fredy Porras, Brigitte Prost, Marc Proulx, Demis Quadri, Victoria Quesnel, William Ravon, Paola Rizza, Lorraine de Sagazan, Hajo Schüler, Eliot Shrimpton, Balázs Simon, Erhard Stiefel et Werner Strub.

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L’ouvrage, dirigé par Giulia Filacanapa, Guy Freixe et Brigitte Prost, paraît aux éditions Deuxième Époque — avec la complicité de Sarah Neuville et Christophe Bara—, dans la collection "À la croisée des arts".

Sa sortie officielle en librairie est prévue le 13 août 2026. D’ici là, et jusqu’au 25 juin 2026, l’ouvrage est disponible en précommande sur le site de la maison d’édition avec une réduction de 30 %, soit 29,40 € au lieu de 42 €.