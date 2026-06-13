Clémentine Mélois, Rêve d'évasion

« Mon amie Aude ressemble à la Joconde. En l’an 2000, nous avions 20 ans, je venais d’entrer à l’école des Beaux-arts de Paris et j’avais un appareil photo numérique à disquettes. Aude a accepté de poser pour moi. À partir de cette série, j’ai fabriqué à la main quelques exemplaires de Rêve d’évasion, un livre en accordéon, comme les dépliants de cartes postales vendues à l’époque devant le Louvre. Depuis, ces images ont largement circulé sur internet, mais le livre en lui-même était introuvable : le voici donc édité "en vrai" pour la toute première fois » — Clémentine Mélois

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