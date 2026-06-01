Le temps social

Entre le temps objectif et mesurable de la physique et les vibrations du temps de la conscience intérieure, il est un temps "social", un ensemble de représentations collectives qui informent le rapport au temps des individus. L'ouvrage supervisé par Thomas Hirsch sous le titre Le temps des sociétés. D’Émile Durkheim à Marc Bloch (EHESS éd.) retrace le parcours et les transformations de cette idée formulée pour la première fois au tournant du XXe siècle et qui jalonne les projets fondateurs des sciences sociales en France entre 1901 et 1945. De l’étude des Aruntas d’Australie de la fin du XIXe siècle à celle de la société féodale occidentale, de la Chine ancienne à l’Empire aztèque, de la "mentalité primitive" à la mémoire individuelle, les recherches sur les expériences sociales du temps permettent d’interroger à nouveaux frais l’essor des sciences sociales, car attribuer un temps aux sociétés revient à faire du social le mode d’explication des hommes et de l’histoire. Entre philosophie, sociologie, psychologie, ethnologie et histoire, cette enquête renouvelle le regard porté sur quelques-unes de ses grandes figures : Émile Durkheim, Marcel Mauss, Lucien Lévy-Bruhl, Maurice Halbwachs, Marcel Granet, Lucien Febvre et Marc Bloch.

(Illustr. : Die Uhr, Ljubow Sergejewna Popowa, 1914)