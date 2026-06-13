Thomas Hirsch, Le temps des sociétés. D’Émile Durkheim à Marc Bloch

Entre le temps objectif et mesurable de la physique et les vibrations du temps de la conscience intérieure, il est un temps « social », un ensemble de représentations collectives qui informent le rapport au temps des individus. Cet ouvrage retrace le parcours et les transformations de cette idée formulée pour la première fois au tournant du xxe siècle et qui jalonne les projets fondateurs des sciences sociales en France entre 1901 et 1945.

De l’étude des Aruntas d’Australie de la fin du xixe siècle à celle de la société féodale occidentale, de la Chine ancienne à l’Empire aztèque, de la « mentalité primitive » à la mémoire individuelle, les recherches sur les expériences sociales du temps permettent d’interroger à nouveaux frais l’essor des sciences sociales, car attribuer un temps aux sociétés revient à faire du social le mode d’explication des hommes et de l’histoire. Entre philosophie, sociologie, psychologie, ethnologie et histoire, cette enquête renouvelle le regard porté sur quelques-unes de ses grandes figures : Émile Durkheim, Marcel Mauss, Lucien Lévy-Bruhl, Maurice Halbwachs, Marcel Granet, Lucien Febvre et Marc Bloch.

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DédicaceListe des abréviationsPrologue. Histoire d’un prisme

Première partie. Temps social. Affirmations d’une idée (1901-1930)

Chapitre Premier. Un temps « social » ?

Conditions et enjeux d’une affirmation (1901)

Chapitre 2. Entre durée concrète et temps abstrait

Temps religieux et logique de l’histoire (1901-1905)

Chapitre 3. Le temps comme catégorie

Une refondation sociologique du progrès et de la raison (1905-1914)

Chapitre 4. Temps et sociologie « dans le monde en ruines » (1918-1930)Chapitre 5. Psychologie, sociologie et temps « social »

(1918-1928)

Deuxième partie. Temps sociaux. Développements d’une idée (1912-1944)

Chapitre 6. Lucien Lévy-Bruhl (I)

Le temps de La Mentalité primitive (1922-1930)

Chapitre 7. Maurice Halbwachs (I)

Mémoire collective et temps social (1918-1930)

Chapitre 8. Marcel Granet

Histoires de la Chine ancienne et sociologie du temps (1912-1940)

Chapitre 9. Lucien Lévy-Bruhl (II)

Temps et mythologie primitive (1931-1939)

Chapitre 10. Maurice Halbwachs (II)

Au prisme de la mémoire (1931-1944)

Troisième partie. Temps des sociétés. Diffusions d’une idée

Chapitre 11. Transfert (I)

Sociologie, ethnologie et temps social (1925-1939)

Chapitre 12. Partages des temps

Les ethnologies de Maurice Leenhardt et de Jacques Soustelle (1936-1944)

Chapitre 13. Transfert (II)

Sociologie, histoire et temps social (1914-1938)

Chapitre 14. Histoires des temps

Marc Bloch et Lucien Febvre (1939-1942)

Chapitre 15. Dans le temps

« Sens historique » et « sens social » (1901-1945)

Épilogue. Une rupture « dialectique » ?RemerciementsBibliographie des textes citésIndex