Marc Bloch, Écrire La société féodale. Lettres à Henri Berr, 1921-1943

Texte établi et présenté par Jacqueline Pluet-Despatin

Préface de Valérie Theis et Étienne Anheim

Préface à la première édition de Bronislaw Geremek

En 1939 et 1940, l’historien Marc Bloch publie les deux volumes de La société féodale dans la collection « L’évolution de l’humanité », chez Albin Michel. Ce livre propose d’entrer dans les coulisses de la conception et de l’écriture de ce grand classique de l’histoire du Moyen Âge, lu et discuté par des générations de médiévistes et dont les thèses sont à nouveau au centre du débat historiographique. Il donne à lire la correspondance entre Marc Bloch et son éditeur, Henri Berr, qui fut aussi l’une des grandes figures intellectuelles de la France du début du XXe siècle et le directeur de la Revue de synthèse.

Sur plus de vingt ans, les lettres éclairent les étapes du travail intellectuel de Marc Bloch, mais également la fabrique matérielle d’une collection et d’un livre dans l’entre-deux-guerres. Accompagnés d’un riche appareil critique, ces textes permettent de voir l’historien construire sous nos yeux sa réflexion sur la société féodale.

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