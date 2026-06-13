L’œuvre infinie de Virginia Woolf (un dossier d'en-attendant-nadeau)

L’œuvre de Virginia Woolf habite à la fois nos imaginaires, notre conception du récit et notre perception de la langue. Elle interroge notre époque, nos manières d’écrire et de lire, notre conception de la traduction. Profonde et audacieuse, elle aide à penser le rôle politique de la littérature, la place des femmes, les enjeux formels et narratifs. Elle s’impose, inépuisable.

Une revue des récentes parutions relatives à la romancière, à lire sur en-attendant-nadeau…

(Photo : Virginia Woolf and Vanessa Bell jouant au cricket à Talland House (1894) ©CC0/WikiCommons)