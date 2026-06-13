Jean-Jacques Wunenburger, La première image. Essais sur la psychologie, les sciences, la théologie des reflets

Un reflet sur une surface d’eau ou les effets en abyme des miroirs fabriqués, nous confrontent à la première image, double d’une réalité même invisible. Depuis le mythe de Narcisse nous mesurons l’importance de ce tête à tête avec son double, qui cherche à connaitre et à dissimuler le Moi. Il en est résulté à travers l’histoire des techniques une grande ingéniosité optique, qui a servi à voir plus et autrement le monde, de l’atome au cosmos. Et la force de cette première image a stimulé une extension métaphorique aux réalités spirituelles sous forme de miroir divin créateur.

Jean-Jacques Wunenburger, professeur émérite de philosophie à l’Université Jean Moulin Lyon 3, est auteur de nombreux ouvrages sur les images (Philosophie des images, La vie des images), sur l’imagination et l’imaginaire dans leurs expressions religieuses, politiques, médiatiques, médicales.