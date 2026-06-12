APPEL À CONTRIBUTIONS

Figures du mythe, du féminin et de la mémoire dans les littératures contemporaines

Mélanges offerts au Professeur Joseph Ndinda

Depuis plusieurs années, les travaux du Professeur Ndinda Joseph ont mis au jour des manières singulières de lire le roman africain et ses formes critiques. En portant une attention constante aux configurations du féminin dans l’écriture et le discours, Dara Doudé (2023) constate avec lui que « l’émergence de l’écriture féminine vient de la lutte de la femme à se libérer du machisme. » Par ailleurs, ces travaux font aussi une exploration des figures du mythe (cosmogonies, croyances, rémanences symboliques, métamorphoses) qui structurent les imaginaires collectifs, soit en les ordonnant, soit en les déformant, mais avec un fort « ancrage dans l’histoire » (Ndinda, 1997). Cette prégnance de l’imaginaire est d’autant plus grande qu’elle est en général récupérée par des pouvoirs omniprésents (Foucault, 1976) qui remodèlent les mémoires, qu’elles soient inhérentes aux sociétés coloniales ou postcoloniales. Ces mémoires ont des effets durables sur les imaginaires contemporains dans la mesure où les peuples vivent dans une sorte d’exil carcéral, que ce soit dans le terroir ou à l’étranger (Madjindaye et Bichara, 2022).

À travers des analyses qui croisent le textuel, le discursif et le sociohistorique, le Professeur Ndinda Joseph a contribué à rendre visibles des dynamiques majeures en apportant certaines réponses aux questions suivantes :

- comment les récits donnent-ils forme aux destins et aux parcours des femmes, mais aussi aux systèmes de représentation (stéréotypes, exclusions/inclusions, assignations spatiales) ?

- de quelle manière le mythe travaille-t-il le roman (reconfiguration du monde, puissance de la parole symbolique, remise en question des cadres établis) ?

- comment la mémoire se manifeste, s’archive, se déforme ou se contredit-elle, y compris dans ses rapports à l’histoire coloniale, à la guerre et aux crises d’ordre symbolique ?

- selon quelles modalités ces enjeux se déploient-ils à différentes échelles : de la géographie imaginaire aux expériences de migration et de rupture, de la texture du langage aux scènes du corps et de l’imaginaire (culinaire, éros, crise existentielle), jusqu’aux arts narratifs qui transforment le conte, la nouvelle et les régimes de narration ?

Cet ouvrage collectif entend prolonger ces perspectives en proposant un cheminement fédérateur : partir des récits pour atteindre le monde qu’ils configurent, un monde fait d’héritages mythiques, de paysages mémoriels et de puissances du féminin, souvent traversés par des tensions (institué/dérangement, ordre/trouble, continuité/rupture).

Ainsi, les contributeurs sont invités à éclairer la manière dont les textes littéraires (romans, récits, écritures hybrides, discours critiques, productions culturelles) mettent en jeu des figures, des symboles, des scènes, et des modalités de mémoire qui engagent le lecteur dans une compréhension du social, de l’histoire et des imaginaires.

Axes thématiques

Les contributions peuvent s’inscrire dans un ou plusieurs axes :

1- Figures du mythe au cœur du roman africain (cosmogonies, ordres symboliques, mythèmes, réécritures, bestiaire, épopée, etc.)

2- Le féminin comme poétique et comme discours (écritures des corps, discours de générations, imaginaires du pouvoir, stéréotypes et contre-discours, école/université, exclusions et inclusions, etc.)

3- Mémoire, colonialité et écritures de l’histoire (mémoire noire/mémoire blanche, violence et guerre, remémoration, effacement et reconfiguration, tensions entre passé et présent)

4- Cartographies de l’ailleurs : parcours, ruptures et altérités (migration, atopie, projections de soi, géographies imaginaires, lecture des frontières et des spatialités symboliques)

5- Poétiques des formes : du conte au roman, de la nouvelle aux hybridations (mutations de genres, circulation des motifs, transformation des structures narratives)

6- Scènes du monde : éros, crise existentielle et matérialités du texte (texture du quotidien, métaphores du corps, dramatisation des crises)

Types de contributions attendus

Articles scientifiques (analyse littéraire, approche interdisciplinaire, études comparées).

Modalités de soumission

Résumé : 300–500 mots (en français ou en anglais)

Biographie : 5 lignes maximum (grade, institution, domaines)

Langue : français, anglais

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Les propositions de résumés et d’articles doivent être envoyées simultanément aux adresses suivantes :

bindilucien@yahoo.fr (Bindi Ngouté Lucien) & madji_genial@yahoo.fr (Madjindaye Yambaïdjé).

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Calendrier :

12 juin 2026 : diffusion de l’appel à contribution

23 juillet : date limite de réception des résumés

30 juillet : date limite de notifications aux auteurs de résumés

30 septembre : date limite de réception des textes complets

01er octobre au 31 octobre 2026 : instruction des articles

30 novembre 2026 : notification aux auteurs des articles

30 décembre 2026 : retour des textes corrigés par les auteurs

Février 2027 : publication de l’ouvrage

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Comité scientifique

Pr Paré Daouda (Université de Ngaoundéré)

Pr Biloa Edmond (Université de Yaoundé)

Pr Wounfa Jean Marie (Université de Ngaoundéré)

Pr Vounda Etoa Marcellin (Université de Yaoundé)

Pr Madjindaye Yambaïdjé (Université de N’Djamena)

Pr Oumar Guedalla (Université de Maroua)

Pr Andjaffa Djaldi Simon (Université de Bongor)

Pr Mamadi Robert (Université de N’Djaména)

Pr Assana Brahim (Université de Ngaoundéré)

Pr Yaya Mountapbeme Pemi (The University of the West Indies)

Pr Fatime Abali (Université de Garoua)

Pr Houli Daniel (Université de Ngaoundéré)

Pr Ngwe Raphaël (Université d’Ebolowa)

Pr Samsia Paul (Université de Maroua)

Pr Kouago Abdoulaye (Université Adam Barka d’Abéché)

Pr Bichara Taoussi Taoukamla (Université de N’Djaména)

Dr Bindi Ngouté Lucien (Université de Ngaoundéré)

Dr Akoa Amougui Pierre Roméo (Université de Maroua)

Dr Abeng Zé Elise (Université de Bertoua)

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Comité de lecture

Dr Dayo Zogang Rosine (Université de Ngaoundéré)

Dr Wawa Céline (Université de Ngaoundéré)

Dr Adamou Iya Désiré (Université de Ngaoundéré)

Dr Soussia Abraham (Université de Maroua)

Dr Kimtoloum Patchad, Université d’Abéché

Dr Kalpet Emmanuel, ENS de Bongor (Tchad)

Dr Moursal Makaye (Université de N’Djaména)

Dr Samedi Koye (Université de Pala)

Dr Ambata Louis-Marcel (Université de Douala)

Dr Libong Jean-Arnauld (Université de Douala)

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Bibliographie

Bourdieu, Pierre, La Domination masculine, Paris, Le Seuil, 1998.

Bourdieu, Pierre, Langage et pouvoir symbolique, Paris, Le Seuil, 2001.

Dara Doudé Jean Baptiste, « L’apport des femmes à l’expression romanesque tchadienne : secrets d’une émergence, thématique, perspectives », Annales de l’Université de Moundou, Série A-FLASH Vol.10(1), Juil. 2023, aflash-revue-mdou.org,

Durand, Gilbert, Les Structures anthropologiques de l'imaginaire, Paris, Dunod Paris, P.U.F., 1960.

Foucault, Michel, Surveiller et punir. Naissance de la prison, Paris, Éditions Gallimard, 1975.

Foucault, Michel, La Volonté de savoir, Paris, Gallimard, 1976.

Madjindaye, Yambaïdjé, Mémoire, deuil et (re)construction identitaire : une lecture de L’Aîné des orphelins de Tierno Monénembo et de Murambi, le livre des ossements de Boubacar Boris Diop, Yaoundé, Monange, 2025.

Madjindaye, Yambaïdjé/ Bichara Taoussi Taoukamla, « Poétique de l'exil à travers l'espace carcéral chez Tierno Monénembo », Akofena n°09, Vol.1, 2022.

Ndinda, Joseph, « Images mythiques d’Israël dans le roman négro-africain », in Revue Palabres, Intertextualité et plagiat en littérature africaine, Vol I, n° 3 et 4, 1997, Universität Bremen, République d’Allemagne.

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Bibliographie sélective du Professeur Ndinda Joseph

1. « Écriture et discours féminin au Cameroun : trois générations de romancières », Notre Librairie, n° 118, juillet –septembre 1994.

2. « V.Y. Mudimbe et l’Ordre établi : fonctionnement et remise en question de l’institué dans son œuvre romanesque », in revue Littéréalité, Vol. VII, n° 1-2, 1995, Collège Atkinson, Université de York, Canada.

3. « Calixthe Beyala et le mythe : à la recherche d’une nouvelle cosmogonie », Annales de la FALSH, Vol V, 2001, Université de Ngaoundéré.

4. « Stéréotypes et personnages du nord Cameroun dans les récits littéraires : le cas de Mongo Beti, Calixthe Beyala, Séverin Cécile Abega et de Pabe Mongo », in Actes du 1er Colloque des écrivains du Nord Cameroun, Numéro spécial Revue Palabres, 2001.

5. « Femmes du Nord Cameroun, scolarisation et stéréotypes: le cas des étudiantes de l’université de Ngaoundéré », Annales de la FALSH, Vol VII, 2003, Ngaoundéré.

6. Révolutions et femmes en révolution dans le roman négro-africain francophone au Sud du Sahara, Paris, L’Harmattan, 2003.

7. « Femmes camerounaises en littérature : images, discours, écriture », in Vounda Etoa (Editeur), La littérature camerounaise depuis l’époque coloniale. Figures, esthétiques et thématiques, Yaoundé, Presses Universitaires de Yaoundé, 2004.

8. « Géographie imaginaire : rupture et continuité dans le roman africain colonial et post-colonial », in Richard Laurent Omgba (dir), Les images de l’Afrique dans les littératures coloniales et post-coloniales, Paris, L’Harmattan, Octobre 2007.

9. « Histoire, mythe et mémoire dans L’amour-cent-vies de Werewere Liking », in Fandio Pierre et Mongi Madini, Les Figures de l’histoire et imaginaire au Cameroun, Paris, L’Harmattan, décembre 2007.

10. « Migration et atopie ou l’impossible retour dans L’Impasse et La Source de joie de Daniel Biyaoula », in Pierre Fandio et Hervé Tchumkam (Dir), Exils et migrations postcoloniales, Mélanges offerts à Ambroise Kom, Yaoundé, Editions Ifrikyia, 2011.

11. Le Politicien, le marabout-féticheur et le griot dans les romans d’Ahmadou Kourouma, Paris, L’Harmattan, 2011.

12. Ndinda Joseph (Sous la direction de), Écriture, jeu et enjeux, mythes et représentations de l’alimentaire dans les littératures africaines, Yaoundé, CLE, 2011.

13. Écrivains africains francophones et révolution au féminin, Saarbrücken, Éditions Universitaires Européenne, 2011.

14. « La création romanesque au Cameroun depuis 1990 : entre migration, rupture et continuité », Annales de la Facultés des Arts, Lettres et Sciences Humaines de l’Université de Ngaoundéré, Vol XIV, 2012.

15. « Regards diffractés : les écrivains camerounais, l’altérité et la projection de soi », in Abomo-Maurin, M-R, Amuri Mpala-Lutebele M., Humberto Luiz de Oliveira, (dir.), Voix et images de la diversité/Vozes et imagen da diversidade. Que peut la littérature ?, Paris, L’Harmattan, 2014.

16. « Mythologie et bestiaire sociopolitique dans L’Afric de Jacques Fame Ndongo », in Marcelline Nnomo et Pierre Suzanne Eyenga (sous la direction de), Jacques Fame Ndongo, le scribe du génie africain, Paris, L’Harmattan, 2019.

17. Ndinda Joseph, Louis-Marcel Ambata, Libong Jean-Arnauld (Eds), L’imaginaire de l’échec dans les littératures africaines, Yaoundé, Éditions Monange, 2024

18. Ndinda Joseph, Bindi Ngouté Lucien (Eds), Littératures africaines et radicalisations : écritures, enjeux et représentations, Yaoundé, Éditions Monange, 2026.