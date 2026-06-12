Documenter la spiritualité par le sensible et le lieu : chamanismes filmés (népalais & sibérien). Avec Mikhaïl Bashkirov et Adrien Viel (Séminaire "Éthiques & mythes de la création", Paris)

Séance du 22 juin 2026

Séminaire de recherche "Éthiques & mythes de la création 2026" (Institut Charles Cros/ CHCSC-UVSQ Paris Saclay), sous la direction de Sylvie Dallet, professeure des universités & directrice de recherches. Le séminaire (international et interdisciplinaire) de recherche ÉTHIQUES et MYTHES de la CRÉATION (EMC) explore en nomade l’imaginaire qui préside à la création des savoirs. Pour ce faire, il conjugue concrètement des expériences artistiques et de terrain avec des exposés théoriques dans une perspective de compréhension globale des processus créatifs.

Thème de la séance du 22 juin 2026 (de 18 à 20 heures) : « Documenter la spiritualité par le sensible et le lieu : chamanismes filmés (népalais & sibérien) »

Lieu : 21 bis rue des Écoles, 75005 Paris (partenariat Librairie de Quatre Vents/Harmattan). Entrée libre dans la limite des places disponibles, merci de confirmer votre présence par le mail : sylvie.dallet@uvsq.fr

Sylvie DALLET, Introduction "Associer les regards" : Les ethnologues associent désormais les images à l’écriture, afin de comprendre et décrire au mieux les expressions multiples du chamanisme. Par cette adjonction sensible, qui fait coexister des formes expressives différentes par le scénario, le choix des plans et le montage, le personnage du chamane apparait corrélé à des groupes, mais également lié à des paysages spécifiques chargés d’histoire que les témoignages écrits négligent souvent de décrire pour se concentrer sur l’événement, la cérémonie ou la transe. Un œuvre filmique correspond à des géographies et des pensées, celles du cinéaste, celles de la personne filmée, mais aussi du regardeur. Le regard documentaire questionne l’écriture de l’Histoire contemporaine dans la complexité des occurrences du terrain : il mobilise donc, au delà de l’esthétique de sa présentation, une éthique du témoignage qui correspond à un parcours.

Conférenciers invités : Mikhaïl Bashkirov et Adrien Viel.

Mikhaïl BASHKIROV : "Témoigner du cas du chamane Alexandre Gabyshev"

Résumé : En 2019, le chamane yakoute Alexandre Gabyshev a eu une vision : Dieu lui a ordonné de se rendre à pied à Moscou afin de chasser un « démon » du Kremlin, le président russe Vladimir Poutine. Très vite, le chamane, devenu star des réseaux sociaux, a pris la route, mais six mois plus tard, il a été assigné à résidence et confronté à une série de représailles institutionnelles. Pendant huit mois de tournage, j’ai eu l’occasion d’observer de près la vie et le parcours de Gabyshev, au travers d'un documentaire, puis un livre. Dans mon intervention, j’aborderai les problèmes de communication avec le protagoniste du film, la méthode d’observation mise au point par la réalisatrice Marina Razbezhkina, ainsi que la question du rapport entre le cinéma documentaire, la politique et l’anthropologie dans la Russie contemporaine.

CV succinct : Anthropologue et chercheur associé à Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, lauréat du programme PAUSE et Gerda Henkel Stiftung, spécialisé sur les questions du chamanisme, de la Sibérie et des métissages culturels et ethniques. Auteur de l’ouvrage Illuminations of a Lightning. The Incredible Story of a Yakut Shaman Who Tried to Exorcise Putin (Babel books, 2026) et coauteur du documentaire, Le conte du chaman (2024 France, République tchèque, 90 min, Beata Bubenets, Mikhaïl Bashkirov).

Adrien VIEL : "Ce que l'image peut saisir. Filmer les rites tibéto-birmans du Népal"

Résumé : Documenter le rite par l'image filmique ou photographique ne consiste pas seulement à déclencher l'objectif. Dès lors qu'il s'inscrit dans une recherche en sciences sociales, le document visuel suppose une double exigence : théorique, parce qu'elle interroge le statut de l'image comme outil de connaissance ; pratique, parce qu'elle impose au filmeur de vivre le rite de l'intérieur.

À partir de mes films et photographies sur les rites chamaniques et funéraires du Népal, je reviendrai sur ce que « filmer un rite » implique concrètement - position du filmeur, anticipation des gestes, limites de ce que l'image peut saisir - pour montrer comment le document visuel, loin d'être un simple support d'illustration, participe à la construction du regard ethnographique et constitue un mode d'accès sensible aux pratiques rituelles.

CV succinct : Adrien Viel est docteur en anthropologie sociale. Ses travaux articulent anthropologie visuelle et pratiques rituelles des populations tibéto-birmanes du Népal. Chercheur associé au LAAB (UVSQ / Paris-Saclay) et au CéSor (EHESS/CNRS), il mène depuis plusieurs années des recherches sur les chamanismes, les rites funéraires et les transformations religieuses chez les Chepang, les Tamang et les Gurung. Son parcours associe enquête ethnographique, film documentaire et photographie, dans une réflexion sur ce que filmer fait au regard du chercheur. Il a notamment codirigé (avec Giulia Bogliolo Bruna) l’ouvrage Miroirs de l’âme, voyages en esprit, (postface Sylvie Dallet), Institut Charles Cros/ Harmattan, 2025.