Aurélie Ledoux, Ophir Levy, Marguerite Vappereau, Faire preuve par l'image ? Enquêtes filmiques, usages judiciaires et enjeux esthétiques

La question classique de la « preuve par l'image » repensée à l'aune des pratiques contemporaines et en lien avec les évolutions technologiques, notamment la transformation des modalités de captation et de circulation des images à l'heure du numérique.

Dans un contexte marqué par l'extension des technologies numériques, qu'advient-il du recours à l'enregistrement visuel comme élément de preuve ?

Le pouvoir d'attestation des prises de vue photographiques ou filmiques semble paradoxalement s'être amplifié avec le tournant numérique. Il vient désormais nourrir de nouveaux champs d'investigation et connaît des formes inédites d'expression médiatique, mais la diversité même de ces usages interroge : entre la circulation virale d'images violentes sur Internet, leur intégration dans un cadre judiciaire ou encore l'émergence d'enquêtes-vidéo élaborées, se pose la question de savoir ce qui véritablement, dans ces procédés, est susceptible de « faire preuve ».

Cet ouvrage propose de mener la réflexion à partir de l'étude de cas concrets et selon une approche transdisciplinaire : il convoque et analyse le travail d'artistes filmiques ou plasticiens, de groupes de recherches indépendants, de journalistes et d'avocats pénalistes, à la croisée d'enjeux épistémologiques, esthétiques et politiques. Du déploiement récent des démarches dites « forensiques » aux usages judiciaires de l'image et aux interrogations suscitées par l'avènement de l'intelligence artificielle générative, il cherche ainsi à cerner les évolutions comme les lignes de continuité avec des pratiques antérieures de l'enregistrement visuel à des fins probatoires.

INTRODUCTION

Enregistrement visuel et démarches de véridicité

> Aurélie Ledoux, Ophir Levy & Marguerite Vappereau

Partie 1 - ENQUÊTER PAR L’IMAGE

Osint et imago. Boutcha comme lieu de mémoire du journalisme d’investigation

> Olivier Le Deuff & Rayya Roumanos

Pauvreté des traces visuelles et constructions forensiques. L’assassinat de Pávlos Fýssas et le naufrage de l’Andrianna

> Thanassis Vassiliou

Dans l’incertitude de la lutte. La contre-enquête comme forme filmique : l’exemple de The Murder of Fred Hampton (1971)

> Ugo Simon

Manifeste de la latence : traces, indices, preuves. Sur Wonder Beirut de Joana Hadjithomas et Khalil Joreige

> Fabien Boully

Partie 2 - L’IMAGE EN PROCÈS

Usages de l’image dans le procès pénal en France

> Philippe-Henry Honegger & Pauline Picarda

De l’image spectaculaire à la vision professionnelle. L’affaire « Twilight Zone »

> Alexis Guillier

Des « images preuves » en justice : preuves de quoi ?

> Sylvie Lindeperg

Partie 3 - L’IMAGE EN QUESTION

Fact-checking et intelligences artificielles génératives : enquêter sur les images

> Denis Teyssou

Le champ aveugle de l’image computationnelle. Figuration des foules à l’ère du post-cinéma

> Christa Blümlinger

BIOGRAPHIES

RÉFÉRENCES