Blancandin et l’Orgueilleuse d’amour et ses publics : circulations textuelles, transferts linguistiques et contacts génériques (Université de Haute-Alsace, Mulhouse)
Le colloque « Blancandin et l’Orgueilleuse d’amour et ses publics : circulations textuelles, transferts linguistiques et contacts génériques », organisé par Vanessa Obry et Tanguy Donnet, aura lieu à l’Université de Haute-Alsace les 25 et 26 juin prochains.
Il est possible de le suivre en visio-conférence, le lien vous sera communiqué sur simple demande aux organisateurs (vanessa.obry@uha.fr, tanguy.donnet@ube.ch)
PROGRAMME
25 juin : Le roman en vers Blancandin et l’Orgueilleuse d’amour
10h30 – Accueil, café.
11h00 – Ouverture du colloque
Session 1 : 11h30–13h00
Présidence : Tanguy Donnet
Alain Corbellari (Universités de Lausanne / Université de Neuchâtel)
« Et si ce n’avait été qu’un rêve ? » Les scènes nocturnes encadrant l'histoire de Blancandin
Morgane Leclerc (Université Jean Moulin Lyon 3 / Université de Lille)
Blancandin, « porteur de rêve ». Essai sur la réception de quelques clichés descriptifs par les chansons d’aventures
13h00 – 14h30 : Pause déjeuner
Session 2 : 14h30–17h15
Présidence : Alain Corbellari
Eleonora Cannavacciuolo (Université de Genève)
La tradition manuscrite de Blancandin en vers
Francis Gingras (Université de Montréal)
Sous bénéfice d’inventaire : Blancandin, Fergus et la transmission de l’héritage chevaleresque
16h00–16h30 : Pause café
Vanessa Obry (Université de Haute-Alsace)
Blancandin et la critique : lectures d’un roman secondaire
Vendredi 26 juin : La matière « blancandinienne » dans l’espace et le temps
9h00 – Introduction
Présidence : Vanessa Obry
Fanny Moghaddassi (Université de Strasbourg)
Octant, plateforme numérique : Spatialiser la littérature médiévale
Session 3 : 9h30–11h00
Présidence : Francis Gingras
Maria Colombo Timelli (Università degli Studi di Milano)
Blancandin en prose : ce que le péritexte peut nous apprendre.
Rosalind Brown-Grant (Université de Leeds)
Les rapports texte-image dans le manuscrit viennois du Blancandin en prose et l'interpellation genrée de son lectorat.
11h00–11h30 : Pause café
Session 4 : 11h30–13h00
Présidence : Marie-Sophie Winter
Tanguy Donnet (Université de Berne)
Fragmentarité et généricité : les traces arthuriennes du Blanschandin germanophone fragmentaire
Christine Putzo (Université de Berne)
Le « roman d’aventure » et sa réception en langue allemande. Problèmes d’historiographie des genres littéraires et leur réfraction dans les romans de Blancandin et Blanschandin
13h00–14h30 : Pause déjeuner
Session 5 : 14h30–16h00
Présidence : Fanny Moghaddassi
Laurie Atkinson (Université de Tübingen)
‘[A]t the ynstaunce and requeste of my sayd lady, whiche I repute as for a commaundemente’: Co-Creativity in Caxton’s Blanchardyn and Eglantine
Matthieu Marchal (Université de Lille)
L’Histoire du chevalier Blancandin et de la princesse Orgueilleuse d’Amour, par Gassies des Brûlies (Paris, Delegrave, 1927) : une adaptation pour la jeunesse
Conclusions : 16h00