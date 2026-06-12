Blancandin et l’Orgueilleuse d’amour et ses publics : circulations textuelles, transferts linguistiques et contacts génériques (Université de Haute-Alsace, Mulhouse)

Le colloque « Blancandin et l’Orgueilleuse d’amour et ses publics : circulations textuelles, transferts linguistiques et contacts génériques », organisé par Vanessa Obry et Tanguy Donnet, aura lieu à l’Université de Haute-Alsace les 25 et 26 juin prochains.

Il est possible de le suivre en visio-conférence, le lien vous sera communiqué sur simple demande aux organisateurs (vanessa.obry@uha.fr, tanguy.donnet@ube.ch)

PROGRAMME

25 juin : Le roman en vers Blancandin et l’Orgueilleuse d’amour

10h30 – Accueil, café.

11h00 – Ouverture du colloque

Session 1 : 11h30–13h00

Présidence : Tanguy Donnet

Alain Corbellari (Universités de Lausanne / Université de Neuchâtel)

« Et si ce n’avait été qu’un rêve ? » Les scènes nocturnes encadrant l'histoire de Blancandin

Morgane Leclerc (Université Jean Moulin Lyon 3 / Université de Lille)

Blancandin, « porteur de rêve ». Essai sur la réception de quelques clichés descriptifs par les chansons d’aventures

13h00 – 14h30 : Pause déjeuner

Session 2 : 14h30–17h15

Présidence : Alain Corbellari

Eleonora Cannavacciuolo (Université de Genève)

La tradition manuscrite de Blancandin en vers

Francis Gingras (Université de Montréal)

Sous bénéfice d’inventaire : Blancandin, Fergus et la transmission de l’héritage chevaleresque

16h00–16h30 : Pause café

Vanessa Obry (Université de Haute-Alsace)

Blancandin et la critique : lectures d’un roman secondaire

Vendredi 26 juin : La matière « blancandinienne » dans l’espace et le temps

9h00 – Introduction

Présidence : Vanessa Obry

Fanny Moghaddassi (Université de Strasbourg)

Octant, plateforme numérique : Spatialiser la littérature médiévale

Session 3 : 9h30–11h00

Présidence : Francis Gingras

Maria Colombo Timelli (Università degli Studi di Milano)

Blancandin en prose : ce que le péritexte peut nous apprendre.

Rosalind Brown-Grant (Université de Leeds)

Les rapports texte-image dans le manuscrit viennois du Blancandin en prose et l'interpellation genrée de son lectorat.

11h00–11h30 : Pause café

Session 4 : 11h30–13h00

Présidence : Marie-Sophie Winter

Tanguy Donnet (Université de Berne)

Fragmentarité et généricité : les traces arthuriennes du Blanschandin germanophone fragmentaire

Christine Putzo (Université de Berne)

Le « roman d’aventure » et sa réception en langue allemande. Problèmes d’historiographie des genres littéraires et leur réfraction dans les romans de Blancandin et Blanschandin

13h00–14h30 : Pause déjeuner

Session 5 : 14h30–16h00

Présidence : Fanny Moghaddassi

Laurie Atkinson (Université de Tübingen)

‘[A]t the ynstaunce and requeste of my sayd lady, whiche I repute as for a commaundemente’: Co-Creativity in Caxton’s Blanchardyn and Eglantine

Matthieu Marchal (Université de Lille)

L’Histoire du chevalier Blancandin et de la princesse Orgueilleuse d’Amour, par Gassies des Brûlies (Paris, Delegrave, 1927) : une adaptation pour la jeunesse

Conclusions : 16h00