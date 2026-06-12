Marie de Gandt, Apostolos Lampropoulos (dir.), Repenser la différance sexuelle

En théorisant le refus de la binarité conceptuelle aussi bien que sexuelle, la déconstruction a ouvert la question de la différence sexuelle à son dépassement, contribuant ainsi à la naissance des études de genre. Mais celles-ci, alors qu’elles formulent explicitement leur dette envers le French Feminism, se sont souvent avérées réticentes à entamer un dialogue systématique avec la déconstruction. La différance, concept introduit par Jacques Derrida dès les années 1960, n’a pas été perçue comme une réflexion sur la différence sexuelle. Est-ce faute d’avoir explicité ses liens conceptuels avec les pensées féministes ? Faire l’anarchive de la critique du « phallogocentrisme » implique de rouvrir les débats, héritages, ruptures et échanges qui ont irrigué la vie intellectuelle mondiale depuis plus d’un demi-siècle au point de constituer l’un des socles de notre pensée contemporaine. Alors que la déconstruction est parfois critiquée comme participant d’une tradition philosophique masculine et occidentale, certaines traditions des études féministes sont aujourd’hui, elles aussi, taxées d’un essentialisme qui limiterait la possibilité d’une approche intersectionnelle. Pour approfondir ces débats, il est crucial de s’interroger sur l’actualité de la différance sexuelle, en revenant à son creuset m/p-atriciel.

creuset m/p-atriciel.

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Table des matières

Introduction

Marie de Gandt et Apostolos Lampropoulos...................................... 5



Partie 1. Archives de la différance sexuelle

I. Sexuer les différances

Anne Emmanuelle Berger....................................................................23

II. Pensée queer et déconstruction de la différence sexuelle

Anne Tomiche........................................................................................47

III. Hélène Cixous : lire Derrida comme Proust

Marta Segarra........................................................................................67



Partie 2. Vivre-avec de la différance sexuelle

IV. Génération et généralisation dans

le séminaire de Derrida sur « Nationalité

et nationalisme philosophiques »

Naomi Waltham-Smith.......................................................................89

V. Intimités virales

Apostolos Lampropoulos.....................................................................109

VI. Jacques Derrida et la danse de « l’innombrable ».

Communautés sexifères ou l’autrement du monde

Mina Karavanta.................................................................................133



Partie 3. Devenirs de la différance sexuelle

VII. L’Astrée ou le devenir-femme de Céladon

Stéphane Lojkine.................................................................................157

VIII. « La race des femmes ». Khôra

entre Nicole Loraux et Jacques Derrida

Francesco Vitale...................................................................................179

IX. Le devenir littéraire du clitoridien. L’inclination

de la différance sexuelle d’après Artemisia Gentileschi

Lynn Turner........................................................................................199

X. La pharmacie de Preciado

Marie de Gandt..................................................................................225



Partie 4. Aimer à la différance sexuelle

XI. Réinventer l’aimance : Miriam Cahn et Paul B. Preciado

Evelyne Grossman...............................................................................251

XII. Tacts de la différance : Technique, métapsychologie

et politique psychanalytique

Fabrice Bourlez...................................................................................269

XIII. La différànce sexuelle

Irving Goh............................................................................................291