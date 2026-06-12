Marie de Gandt, Apostolos Lampropoulos (dir.), Repenser la différance sexuelle
En théorisant le refus de la binarité conceptuelle aussi bien que sexuelle, la déconstruction a ouvert la question de la différence sexuelle à son dépassement, contribuant ainsi à la naissance des études de genre. Mais celles-ci, alors qu’elles formulent explicitement leur dette envers le French Feminism, se sont souvent avérées réticentes à entamer un dialogue systématique avec la déconstruction. La différance, concept introduit par Jacques Derrida dès les années 1960, n’a pas été perçue comme une réflexion sur la différence sexuelle. Est-ce faute d’avoir explicité ses liens conceptuels avec les pensées féministes ? Faire l’anarchive de la critique du « phallogocentrisme » implique de rouvrir les débats, héritages, ruptures et échanges qui ont irrigué la vie intellectuelle mondiale depuis plus d’un demi-siècle au point de constituer l’un des socles de notre pensée contemporaine. Alors que la déconstruction est parfois critiquée comme participant d’une tradition philosophique masculine et occidentale, certaines traditions des études féministes sont aujourd’hui, elles aussi, taxées d’un essentialisme qui limiterait la possibilité d’une approche intersectionnelle. Pour approfondir ces débats, il est crucial de s’interroger sur l’actualité de la différance sexuelle, en revenant à son creuset m/p-atriciel.
creuset m/p-atriciel.
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Table des matières
Introduction
Marie de Gandt et Apostolos Lampropoulos...................................... 5
Partie 1. Archives de la différance sexuelle
I. Sexuer les différances
Anne Emmanuelle Berger....................................................................23
II. Pensée queer et déconstruction de la différence sexuelle
Anne Tomiche........................................................................................47
III. Hélène Cixous : lire Derrida comme Proust
Marta Segarra........................................................................................67
Partie 2. Vivre-avec de la différance sexuelle
IV. Génération et généralisation dans
le séminaire de Derrida sur « Nationalité
et nationalisme philosophiques »
Naomi Waltham-Smith.......................................................................89
V. Intimités virales
Apostolos Lampropoulos.....................................................................109
VI. Jacques Derrida et la danse de « l’innombrable ».
Communautés sexifères ou l’autrement du monde
Mina Karavanta.................................................................................133
Partie 3. Devenirs de la différance sexuelle
VII. L’Astrée ou le devenir-femme de Céladon
Stéphane Lojkine.................................................................................157
VIII. « La race des femmes ». Khôra
entre Nicole Loraux et Jacques Derrida
Francesco Vitale...................................................................................179
IX. Le devenir littéraire du clitoridien. L’inclination
de la différance sexuelle d’après Artemisia Gentileschi
Lynn Turner........................................................................................199
X. La pharmacie de Preciado
Marie de Gandt..................................................................................225
Partie 4. Aimer à la différance sexuelle
XI. Réinventer l’aimance : Miriam Cahn et Paul B. Preciado
Evelyne Grossman...............................................................................251
XII. Tacts de la différance : Technique, métapsychologie
et politique psychanalytique
Fabrice Bourlez...................................................................................269
XIII. La différànce sexuelle
Irving Goh............................................................................................291