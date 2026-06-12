Héroïsmes en temps de guerres (Montréal)

Héroïsmes en temps de guerres

Le colloque aura lieu à l’Université du Québec à Montréal les 29 et 30 octobre 2026

salle des boiseries J-2805 (entrée libre, pas d’inscription requise)

et par visioconférence (le lien sera communiqué quelques semaines avant)

Organisé par Sarah Gruszka (EHESS, Sorbonne Université), Guillaume Pinet (UQÀM) et Cécile Rousselet (EHESS, Sorbonne Université)

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Programme :

UQAM, salle des boiseries J-2805



Jeudi 29 octobre 2026

9h – Introduction — Sarah Gruszka (EHESS, Sorbonne Université), Guillaume Pinet (UQAM, GRHG/Chaire en histoire de la guerre) et Cécile Rousselet (EHESS, Sorbonne Université)

Qu’est-ce que l’héroïsme en temps de guerre ?

Panel 1 – Les définitions à l’épreuve des faits guerriers (1)

9h30 – Modération : Benjamin Deruelle (UQAM, GRHG/Chaire en histoire de la guerre)

Au-delà de l’amour héroïque pour la patrie : former des soldats-citoyens à la guerre dans le gymnase hellénistique (IIIᵉ–Iᵉʳ siècle av. J.-C.) – Juan Pablo Prieto Iommi (Universidad Andrés Bello, Chili)

La réinvention d’un modèle : mémoire et redéfinition de l’héroïsme croisé face à l’échec de la reconquête de Jérusalem (1187-1229) – Matthieu Rajohnson (Université Paris Nanterre, MéMo)

10h30 – Discussion

11h – Pause



Panel 2 – Les définitions à l’épreuve des faits guerriers (2)

11h15 – Modération : Guillaume Pinet (UQAM, GRHG/Chaire en histoire de la guerre)

Héroïsmes militaires et civils en temps de siège à la fin du Moyen Âge – Laurent Vissière (Université d’Angers, TEMOS)

La fabrique des héroïnes dans les récits de sièges en France (XVIe – XVIIe siècles) – Marion Trévisi (Université de Picardie Jules Verne, Centre d’histoire des sociétés, des sciences et des conflits – CHSSC)

12h15 – Discussion

12h45 – Déjeuner



Panel 3 – Héros-limites ? (1)

14h Modération : Mourad Djebabla (Institut OSSID, Forces armées canadiennes)

« Le syndrome du héros » : justice militaire et soldats criminels pendant la Grande Guerre – Pierre Perroton (IRIS – UMR 8156 – U997, EHESS/CNRS)

Captifs mais héros ? Les prisonniers de guerre français de 1914-1918 entre résistance, reconnaissance et concurrence mémorielle – Davye Cesbron (Université Lumière Lyon 2 et ENSSIB)

Les Fighting Irish : visions contrastées de l’héroïsme irlandais dans la (contre)propagande de 1914-18 – Aimée Dion (Université Laval)

15h30 – Discussion

16h – Pause



Panel 4 – Héros-limites ? (2)

16h15 – Modération : Valérie Pagé (Cabinet du Juge-avocat général)

Héroïser le dictateur : la fabrique de l’héroïsme par l’Église catholique dans l’État indépendant de Croatie (1941-1945) – Nathalie Schwabl (Sorbonne Université, Laboratoire SIRICE)

Des héros et antihéros de la Résistance dans les prétoires militaires allemands en France occupée pendant la Seconde Guerre mondiale à l’imposture héroïque de leurs bourreaux au temps de la guerre froide – Gaël Eismann (Université de Caen-Normandie)

17h15 – Discussion

17h45 – Fin de la journée

Vendredi 30 octobre 2026



Les fabriques des héroïsmes

Panel 5 – Les vecteurs de la construction héroïque

9h Modération : Jean-Michel Turcotte (Direction Histoire et patrimoine du ministère canadien de la Défense nationale)

Le roi hellénistique à la guerre : un héros si discret – Laurent Capdetrey (Université Bordeaux-Montaigne, UMR Ausonius)

La fabrique du duc de Guise en héros catholique dans le contexte français des guerres de Religion – Étienne Bourdon (Université Grenoble Alpes, Laboratoire de Recherche Historique Rhône-Alpes)

La fabrique des héros : l’exaltation textuelle et visuelle des morts durant la guerre de Cambrai – Jean-Marc Rivière (Centre Aixois d’Études Romanes, Aix-Marseille Université)

Le verbe et le geste ; les cérémonies d’héroïsation des militaires pendant la première République (1795 – 1804) – Bernard Gainot (Université Paris 1 – Panthéon-Sorbonne, IHMC)

11h – Discussion

11h30 – Pause



Panel 6 – Constructions mémorielles, commémoratives et muséales du héros (1)

11h45 Modération : Cécile Rousselet (EHESS, Sorbonne Université)

La Fabrique de l’héroïsme au Musée de l’Histoire de France de Louis-Philippe – Solene Sazio (Ministère de la Culture)

Un héroïsme en voie d’extinction ? Le cas de la réception des Guerres de Bourgogne – Lisa Sancho (Université de Lausanne – Unil, Fonds National Suisse – FNS)

12h45 – Discussion

13h15 – Déjeuner



Panel 7 – Constructions mémorielles, commémoratives et muséales du héros (2)

14h30 Modération : Deborah Barton (Université de Montréal)

Héroïser la Résistance, une mission impossible (1944-1995) – Olivier Wieworka (École normale supérieure de Paris Saclay)

Cimetières et monuments de guerre en Italie et en Normandie : fabriques d’héroïsme ou victimisation des soldats ? – Emanuele Sica (Collège militaire royal du Canada)

Discussion – 15h30

Pause – 16h



Le retour des héros

Panel 8 – Actualisations de discours héroïques au XXe-XXIe siècles

16h15 Modération Sarah Gruszka (EHESS/Sorbonne Université)

Quand les livres de voix pensent la fabrique des héroïsmes en temps de guerre : enjeux épistémologiques et pragmatiques. Le cas de Svetlana Alexievitch – Aline Lebel (LETHICA, Université de Strasbourg)

L’héroïsme entre ordinaire et exceptionnel : la littérature russe sur le conflit en Ukraine – Laure Thibonnier-Limpek (CESC / ILCEA4, Université Grenoble Alpes)

New Old Heroes: Promoting Heroism for Children in Russia in the 21st Century – Svetlana Maslinskaya (CESC / IlCEA 4, Université Grenoble Alpes)

17h45 – Discussion

18h15 – Fin du colloque