Les couleurs du français populaire / Colours of popular French (Belfast)

CFP Les couleurs du français populaire

Colours of popular French

Queen's University, Belfast, 4-5 March 2027

[FRANÇAIS]

Organisateurs : Dr Luca Di Gregorio (H.E.A.J., Namur), Dr Dominique Jeannerod & Dr Daniel Mc Auley (tous deux Queen’s University, Belfast)

Le colloque, qui doit se tenir à Belfast en mars 2027 (4-5 mars 2027), examinera le rôle joué dans les industries créatives par le(s) français populaire(s), incluant des formes telles que l’argot, le verlan, les parlers jeunes et urbains, les régionalismes, les formes postcoloniales et le français numérique, perçues à la fois comme opératrices d’effets de genre, instauratrices d’horizons d’attente, voire de sérialités génériques. Dans Puissance et désinvolture, Roland Barthes a montré de manière convaincante que le noir, dans le film noir français, ne se voit pas seulement : il s’entend - et que l’argot constitue l’un de ses codes les plus immédiats et les plus durables.

Au-delà du seul cas du noir, ce colloque vise à analyser la manière dont la richesse ou la verve expressive, et l’inventivité du français populaire, dans différents contextes linguistiques, culturels et médiatiques, interagissent avec les codes génériques et les attentes des publics. En abordant les dimensions esthétiques, sociales et cognitives des multiples niveaux de créativité linguistique, nous chercherons à comprendre comment la coexistence et l’hybridation de sources, de modèles et de normes variés dans la langue parlée constituent un lieu d’identité générique, un régime codifié de description et un instrument expressif de l’émotion. En s’interrogeant sur ce qu’il faut pour qu’une langue soit dite « colorée » - et sur ce que cette catégorie produit sur les plans communicationnel, social et créatif -, ce colloque examinera comment le français « populaire » redéfinit continuellement les frontières de la langue et des communautés imaginées.

Nous invitons des propositions de communication portant notamment sur les questions suivantes :

• Coloré et incolore : les « couleurs », cultures et politiques du français populaire : comment l’économie des genres médiatiques soutient-elle ou intègre-t-elle la diversité des français populaires, soit de façon interne à une œuvre (polyphonie), soit à l’échelle d’un genre et de ses récurrences? Quels genres se prêtent-ils davantage à une “écriture blanche”, quels autres tolèrent-ils davantage d’exubérance linguistique ou d’artifices rhétoriques?

• Ajouter de la « couleur » et construire une atmosphère morale à l’aide du français populaire: quel peut être l’impact d’un registre linguistique distinctif sur un genre, comment le narrateur ou l’auteur construisent-ils, dans la narration ou à sa périphérie, un ethos ou une posture (Meizoz 2007) susceptibles de signaliser ou de renouveler l’expérience du genre?

• Les genres populaires à l’ère numérique et transmédiatique : en quoi l’économie linguistique (co-)construit-elle des effets de sérialité (Letourneux 2017) dans certains grands genres de la pop culture contemporaine? Le jeu vidéo, les pratiques interactives et numériques de fiction métamorphosent-ils, de façon matricielle ou à leur marge, les modes expressifs courants de ces genres?

• La codification par la langue (registres, lexique, argots, etc.) des grands genres et sous-genres fictionnels : au-delà de la question, déjà traitée mais toujours explorable, de la langue du polar (Giraud, & Ditalia, 1996), comment penser et caractériser les parlures, les registres, les stéréotypes linguistiques - les idio(ma)tismes - propres à d’autres grands genres, comme la science-fiction, le roman médiévaliste ou fantasy, etc. ?

• Le français populaire dans le monde : au sein des francophonies, quel rôle joue la langue pour singulariser la production “de genre”, littéraire ou médiatique?

• Qu’est-ce qui rend le « français populaire » « populaire » dans les discours culturels ?

• La place des formes de français populaire dans les discours et productions culturelles français et francophones du XXIe siècle.

Merci d’envoyer les propositions (résumé de 300–350 mots) accompagnées d’une courte notice biographique, comprenant le nom de l’auteur, l’affiliation institutionnelle et les coordonnées, à : d.jeannerod@qub.ac.uk ; Daniel.McAuley@qub.ac.uk ; luca.digregorio@heaj.be

Langues : français ou anglais

Date limite d’envoi des propositions : 15 septembre 2026

Notification d’acceptation : 10 novembre 2026

—

[ENGLISH]

Organisers: Dr Luca Di Gregorio (H.E.A.J., Namur), Dr Dominique Jeannerod & Dr Daniel Mc Auley (both Queen's University, Belfast)

The conference, due to take place in Belfast in March 2027 (Thursday 4th– Friday 5th), will examine the role played in the creative industries by le(s) français populaire(s), including forms such as argot, verlan, youth and urban varieties, regionalisms, postcolonial forms, and digital French, as both a genre signal and a generic operator. In Puissance et désinvolture, Roland Barthes persuasively demonstrated that noir, in French film noir, is not only seen but heard—and that argot functions as one of its most immediately recognizable and enduring codes.

Looking beyond noir, this conference aims to articulate how the colourfulness, verbal expressivity, and inventive vitality of popular French, across linguistic, cultural, and media contexts, interacts with generic codes and audience expectations. By engaging with the aesthetic, social, and cognitive dimensions of multiple levels of linguistic creativity, we seek to understand how the coexistence and cross-fertilization of varied sources, models, and norms in everyday speech act as a locus of generic identity, a codified regime of description, and an expressive tool for emotion. By considering what it takes for a language to be described as colourful—and what this category achieves communicatively, socially, and creatively—this conference will address how “popular” French continually redefines the boundaries of language and imagined communities.

We invite papers addressing (but not limited to) the following guiding questions:

The colourful and the colourless: the ‘colours’, cultures and politics of français populaire: how do the linguistic repertoires of media genres support or embody the diversity of multiple français populaires, either within works in a polyphonic manner, or at the level of the genre? Which genres lend themselves to minimalist écriture blanche, and which allow for more linguistic playfulness or rhetorical panache?

Adding colour through français populaire: what might be the impact of a distinctive linguistic register in a genre; how do narrators or authors construct an ethos or a posture (Meizoz 2007) which might signal or refresh the consumer’s experience of the genre?

Popular genres in the digital and cross-platform age: how do linguistic properties of certain contemporary pop-culture genres (co-)create seriality (Letourneux 2017). How do video games, interactive and digital practices in fiction bring about change, central or peripheral, in the modes of expression typical of pop-culture genres?

Popular genres in the digital and cross-platform age: how do linguistic properties of certain contemporary pop-culture genres (co-)create seriality (Letourneux 2017). How do video games, interactive and digital practices in fiction bring about change, central or peripheral, in the modes of expression typical of pop-culture genres? Codification of major fictional genres and sub-genres through language (register, lexicon, argot etc.): moving beyond the question of the language of French crime fiction (Giraud & Ditalia 1996), which has been well studied but about which much still remains to explore, how can we conceive of turns of phrase, registers, linguistic stereotypes, specific to other major genres, such as science fiction, historical fiction or fantasy among others?

“Popular” French around the world: across the French-speaking world, what is the role of language in defining Francophone ‘genre’ fiction?

What makes “popular French” “popular” in cultural discourses?

Please send Abstracts (300–350 words) and a short bio, including author’s name, institutional affiliation, and contact details to : d.jeannerod@qub.ac.uk ; Daniel.McAuley@qub.ac.uk ; luca.digregorio@heaj.be

Languages: French or English

Deadline for proposals : 15th September 2026

Notification of Acceptance: 10th November 2026

------------

BIBLIOGRAPHIE INDICATIVE :



Armand, J.-M. (2012). L’argot des prisons. Dictionnaire du jargon taulard et maton du bagne à nos jours. Paris : Horay.

Attebery, B. (1992). Strategies of fantasy. Bloomington, IN : Indiana University Press.

Mikhaïl Bakhtine (1978). Esthétique et théorie du roman. Paris : Gallimard, coll. « Tel ».

Bavoux, C. (Ed.). (2008). Le français des dictionnaires. L’autre versant de la lexicographie française. Louvain-la-Neuve : De Boeck Supérieur.

Becker, H. S. (1985). Outsiders. Études de sociologie de la déviance (1963). Paris : Métailié.

Blanchet, P. (2003). Contacts, continuum, hétérogénéité… : Pour une (socio)linguistique de la complexité. Cahiers de sociolinguistique, 8, 279–308.

Blanchet, P. (2016). La glottophobie. Paris : Textuel.

Louis-Jean Calvet (1993). La sociolinguistique. Paris : Presses universitaires de France.

Canut, C. (2000). Subjectivité, imaginaires et fantasmes des langues : La mise en discours « épilinguistique ». Langage et société, 93, 71–97.

Samuel R. Delany (1984). Starboard wine: More notes on the language of science fiction. Pleasantville, NY : Dragon Press.

Di Gregorio, L. (2024). Médire des cons. Histoire culturelle d’un snobisme populaire. Paris : Les Éditions du Cerf.

Eloy, J.-M., & Trimaille, C. (Eds.). (2013). Idéologies linguistiques et discriminations. Paris : L’Harmattan.

Astrid Ensslin (2012). The language of gaming. Basingstoke : Palgrave Macmillan.

François-Geiger, D. (1968). Les argots. In A. Martinet (Ed.), Le langage (pp. 620–648). Paris : Gallimard.

Françoise Gadet (1989). Le français ordinaire. Paris : Armand Colin.

Gadet, F. (Ed.). (2017). Les parlers jeunes dans l’Île-de-France multiculturelle. Paris : Ophrys.

Giraud, R., & Ditalia, P. (1996). L’argot de la « Série noire ». Paris : Joseph K.

Goudaillier, J.-P. (1996). Les pratiques argotiques : Noyau ou marges de la langue ? In Les argots : Noyau ou marges de la langue ? (pp. 145–152). Besançon : BULAG.

Lise Gauvin (1999). Les langues du roman. Du plurilinguisme comme stratégie textuelle. Montréal : Presses de l’Université de Montréal.

Ursula K. Le Guin (1979). The language of the night: Essays on fantasy and science fiction. New York, NY : Putnam.

Istvan Csicsery-Ronay Jr. (2008). The seven beauties of science fiction. Middletown, CT : Wesleyan University Press.

Letourneux, M. (2017). Fictions à la chaîne. Littératures sérielles et culture médiatique. Paris : Seuil, coll. « Poétique ».

Meizoz, J. (2007). Postures littéraires. Mises en scène modernes de l’auteur. Genève : Slatkine.

Meizoz, J. (2015). L’âge du roman parlant (1919–1939). Écrivains, linguistes et pédagogues en débat (2e éd. augmentée). Genève : Droz.

Darko Suvin (1979). Metamorphoses of science fiction. New Haven, CT : Yale University Press.

J. R. R. Tolkien (1983). The monsters and the critics and other essays. London : George Allen & Unwin.

Tom Shippey (2005). The road to Middle-earth: How J. R. R. Tolkien created a new mythology. London : HarperCollins.