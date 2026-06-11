Henri-Kléber Gobron, La solitude des personnages de Simenon

Georges Simenon consacre une grande partie de son œuvre à ceux qu’il appelle les « hommes ordinaires » ballottés par leurs passions, leurs frustrations ou leurs non-dits. Il observe avec lucidité, parfois avec tendresse, la petitesse et la grandeur des vies anonymes. Dans ses romans, il met l’accent sur la psychologie, le destin, et la chute d’un individu confronté à lui-même.

La solitude chez Simenon est à la fois sociale et existentielle. Ses personnages, souvent enfermés dans leur quotidien ressentent une profonde incommunicabilité. Même Maigret, malgré la présence de son épouse et de son entourage, reste un homme fondamentalement seul, habité par un silence ­intérieur.

Ce réalisme dépouillé, presque clinique, donne à l’ensemble de l’œuvre une profondeur tragique : le crime, la passion, la déchéance deviennent les révélateurs d’une vérité intime.

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P. Assouline a consacré un billet à ce livre sur son blog larepubliquedeslivres.com…