Le Rocambole, n° 111-112 : "Les antiquités imaginaires" (dir. Claude Aziza & Daniel Compère)

Ce nouveau numéro de Rocambole invite à explorer les Antiquités imaginaires, c’est-à-dire les romans qui se situent à des époques lointaines, après la préhistoire, dans les premières civilisations qui se sont développées quelques millénaires avant notre ère sur le pourtour de la Méditerranée et jusqu’à la fin de l’Empire romain au Ve siècle. Il ne manque pas de romans intéressants !

Un voyage de Babylone à Byzance, en passant par l’Egypte, la Bible, les Romains et les Gaulois, et même les civilisations disparues.

Il s’agit de voir comment cette période énorme est représentée dans des récits populaires, et d’observer comment les romanciers traitent de ce sujet : respect, détournement, rectification, instrumentalisation, etc.

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Sommaire

Editorial 5

Vie de l'association 7

Dossier : Les Antiquités imaginaires

Antiquités imaginaires, par Claude Aziza & Daniel Compère 11

Découvertes de Babylone, par Daniel Compère 17

La starlette des bandelettes, par Claude Aziza 25

La Mort n'est pas une fin..., par Eric Varin & Laurence Sudret 33

Les romans de la Bible, par Claude Aziza 51

Ben Hur, la plus palpitante épiphanie, par Bernard Jacquier 59

Acté et Mémoires d'Horace, deux romans de Dumas oubliés,

par Claude Aziza 79

Une momie ressuscitée à la sauce spirite :

Miriakris, amie d'enfance de Jésus, par Marie Palewska 85

Les Romans de Pompéi, par Claude Aziza 105

Les Gaulois et les romans, par Daniel Compère 117

Alix, un voyageur spatio-temporel, par Michel Eloy 137

Peregrinator Temporis, par Laurent Aknin 177

Le roman du Juif errant, par Claude Aziza 183

Timour, images de l'Histoire du Monde, par Michel Eloy 187

Rêveries sur l'Atlantide,

par Claude Aziza & Daniel Compère 201

Les mondes perdus africains de Tarzan, par Claude Aziza 213

Les Amants de Byzance (1939) de Maurice de Moulins,

par Thierry Chevrier 217

Varia

Un certain regard sur les prix attribués

aux romans d'espionnage, par Francis Saint-Martin 231

Bonus

Précisions sur Arnould Galopin, par Pierre Chevallier 263

Nouveautés sur les vampires, par Philippe Kassarian 269

Chroniques

Romanciers populaires du XIXe siècle

Amédée Achard (1814-1875), par Roger Musnik 285

Les grands romans-feuilletons

Guet-apens de Jules Mary, par Daniel Compère 303

Les grands romans-feuilletons

La Fée Huguette de Paul de Garros, par Alfu 309

Revue des autographes, par Daniel Compère 317

Le coin des pseudonymes et autres compléments

biographiques (14e épisode, suite), par Patrick Ramseyer 321

Front populaire 329

Courrier des lecteurs 340

Les Contes du Rocambole :

La Gladiatrice et La Revanche de Vulcain

par Jean Richepin (1903) 341