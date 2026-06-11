Le Rocambole, n° 111-112 : "Les antiquités imaginaires" (dir. Claude Aziza & Daniel Compère)
Ce nouveau numéro de Rocambole invite à explorer les Antiquités imaginaires, c’est-à-dire les romans qui se situent à des époques lointaines, après la préhistoire, dans les premières civilisations qui se sont développées quelques millénaires avant notre ère sur le pourtour de la Méditerranée et jusqu’à la fin de l’Empire romain au Ve siècle. Il ne manque pas de romans intéressants !
Un voyage de Babylone à Byzance, en passant par l’Egypte, la Bible, les Romains et les Gaulois, et même les civilisations disparues.
Il s’agit de voir comment cette période énorme est représentée dans des récits populaires, et d’observer comment les romanciers traitent de ce sujet : respect, détournement, rectification, instrumentalisation, etc.
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Sommaire
Editorial 5
Vie de l'association 7
Dossier : Les Antiquités imaginaires
Antiquités imaginaires, par Claude Aziza & Daniel Compère 11
Découvertes de Babylone, par Daniel Compère 17
La starlette des bandelettes, par Claude Aziza 25
La Mort n'est pas une fin..., par Eric Varin & Laurence Sudret 33
Les romans de la Bible, par Claude Aziza 51
Ben Hur, la plus palpitante épiphanie, par Bernard Jacquier 59
Acté et Mémoires d'Horace, deux romans de Dumas oubliés,
par Claude Aziza 79
Une momie ressuscitée à la sauce spirite :
Miriakris, amie d'enfance de Jésus, par Marie Palewska 85
Les Romans de Pompéi, par Claude Aziza 105
Les Gaulois et les romans, par Daniel Compère 117
Alix, un voyageur spatio-temporel, par Michel Eloy 137
Peregrinator Temporis, par Laurent Aknin 177
Le roman du Juif errant, par Claude Aziza 183
Timour, images de l'Histoire du Monde, par Michel Eloy 187
Rêveries sur l'Atlantide,
par Claude Aziza & Daniel Compère 201
Les mondes perdus africains de Tarzan, par Claude Aziza 213
Les Amants de Byzance (1939) de Maurice de Moulins,
par Thierry Chevrier 217
Varia
Un certain regard sur les prix attribués
aux romans d'espionnage, par Francis Saint-Martin 231
Bonus
Précisions sur Arnould Galopin, par Pierre Chevallier 263
Nouveautés sur les vampires, par Philippe Kassarian 269
Chroniques
Romanciers populaires du XIXe siècle
Amédée Achard (1814-1875), par Roger Musnik 285
Les grands romans-feuilletons
Guet-apens de Jules Mary, par Daniel Compère 303
Les grands romans-feuilletons
La Fée Huguette de Paul de Garros, par Alfu 309
Revue des autographes, par Daniel Compère 317
Le coin des pseudonymes et autres compléments
biographiques (14e épisode, suite), par Patrick Ramseyer 321
Front populaire 329
Courrier des lecteurs 340
Les Contes du Rocambole :
La Gladiatrice et La Revanche de Vulcain
par Jean Richepin (1903) 341