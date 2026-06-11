"Dis-lisibilités poétiques contemporaines : érudition, hétérochronie, hétérot(r)opie". Soutenance HDR de Bénédicte Gorrillot (Univ. Paris Cité)

AVIS de SOUTENANCE

Dis-lisibilités poétiques contemporaines : érudition, hétérochronie, hétérot(r)opie

Dossier d’Habilitation à Diriger des Recherches (HDR)

Présenté par Bénédicte GORRILLOT (univ. Polytechnique Hauts-de-France)

Jeudi 25 juin 2026, 13h30, Université Paris Cité, Grands Moulins,

Bat. C, 6e étage, salle 685-689, esplanade Pierre Vidal-Naquet, 75013 Paris

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Composition du dossier d’HDR:

-un mémoire de synthèse intitulé « Dis-lisibilités poétiques contemporaines : érudition, hétérochronie, hétérot(r)opie ») et donnant son titre à l’ensemble du dossier ;

-un inédit intitulé Le Poëte Julien Blaine en Pythie contemporaine (Entre survivances anachroniques antiques et remodelages catachroniques modernes) (Vol.1 : essai ; Vol.2 : esquisse d’un corpus pythique) ;

-un recueil d’articles et de travaux déjà publiés.

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Jury :

-Dominique RABATÉ, Professeur de Littérature française contemporaine à l’Université Paris Cité (garant) ;

-Vincent VIVÈS, Professeur de Littérature française des XIXe et XXe siècles à l’Université Polytechnique des Hauts-de-France (Président de jury) ;

-Florence KLEIN, Maîtresse de conférences HDR en Langue et Littérature latines à l’Université de Lille ;

- Chantal LAPEYRE, Professeure en Littérature contemporaine/ création littéraire et artistique à CY Cergy Paris Université ;

- Martin RUEFF Professeur de Littérature française et comparée à l’Université de Genève (Suisse) ;

- Adélaïde RUSSO, Professeure d’Études française & francophone et de Littérature comparée, Chair Senghor de la francophonie à la State Louisiana University (US) ;

- Tiphaine SAMOYAULT, Professeure de Littérature générale et comparée, Directrice d’études à l’École des Hautes Études en Sciences Sociales de Paris.

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Résumé des recherches exposées :

L’intitulé choisi pour mon dossier d’HDR résume la façon dont mes diverses publications (110 articles et 14 livres), depuis ma thèse de Doctorat (Le Discours rhétorique de Francis Ponge*) soutenue en 2003, s’articulent autour de l’interrogation de la réception difficultueuse, en France notamment, d’une certaine littérature contemporaine – et en particulier la poésie – attachée à la rénovation de ses procédés esthétiques et éthiques.

Je n’ai cessé de questionner les causes et les modalités de cet échec de lecture, pour tenter d’apporter à un (grand) public souvent démuni par les embardées rénovatrices de certains créateurs quelques outils de lisibilité et ainsi combattre les accusations d’illisibilité. Mon but est d’infléchir la radicalité de la condamnation (rien à lire !) a minima en concession d’une dis-lisibilité provisoire, a maximaen l’affirmation d’une alter-lisibilité possible, selon deux néologismes que j’ai inventés en 2008 au colloque international de San Diego. Car un sens peut devenir accessible, quand on dispose de repères nouveaux pour déchiffrer les articles d’une érudition dépaysante (gréco-latine ou à l’opposé avant-gardiste), d’une hétérochronie opacifiante et d’une pratique iconoclastant tous les attendus génériques, rhétoriques (donc tropiques) et topiques – ce que je propose ici de résumer par un autre néologisme que j’ai inventé pour l’occasion, l’hétéro-tropie.

L’essai inédit composé dans le cadre de cette HDR, Le Poëte Julien Blaine* en Pythie contemporaine, s’inscrit dans ces perspectives réflexives, mais présente aussi pour moi l’intérêt d’étendre mon enquête au domaine de la poésie de performance que je n’avais pas eu auparavant l’opportunité d’étudier. Le sous-titre de cet essai ((Entre survivances anachroniques antiques et remodelages catachroniques modernes) indique par ailleurs comment j’ai choisi d’approfondir, plus que je ne l’avais fait antérieurement, l’examen de la temporalité complexe des créations contemporaines, à la fois ancrées intensément dans leur extrême présent (selon le sens épocal du mot « contemporain ») et cumulant simultanément beaucoup d’époques temporelles passées (plus ou moins lointaines) et futures (plus ou moins lointaines) (selon le sens modal du mot « contemporain »). J’ai emprunté au poète-philosophe Michel Deguy (1930-2022) le couple conceptuel de l’ana- et du cata-chronisme pour affiner cet examen. Je propose par là-même de mesurer la fécondité pensive de cette invention deguyienne (1973) et de l’ajouter à nos outils théoriques.

*Francis Ponge, 1899-1988.

*Julien Blaine, né en 1942.