Le métier de scénographe au XIXe siècle Tranquillo Orsi (1791-1844), entre peinture de scène, décoration, académie et vedute. Soutenance Raphaël Borlotti (Univ. de Lausanne)

Raphaël Bortolotti

candidat au doctorat ès lettres

soutiendra sa thèse intitulée :

Le métier de scénographe au XIXe siècle Tranquillo Orsi (1791-1844), entre peinture de scène, décoration, académie et vedute

Le 17 juin 2026, 15h00, auditoire 2106 du bâtiment Antrhopole

Direction de thèse :

Philippe Kaenel, Prof., honoraire, Faculté des lettres, UNIL

Maria Ida Biggi, Prof., Università Ca' Foscari Venezia, Italie

Membres du jury :

Pauline Beaucé, Maître de conférences, Université Bordeaux Montaigne, France

Pauline Noblecourt, Prof., Université de Genève

Jean-Claude Yon, Directeur, Université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines, France

La séance est publique