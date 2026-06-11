Le métier de scénographe au XIXe siècle Tranquillo Orsi (1791-1844), entre peinture de scène, décoration, académie et vedute. Soutenance Raphaël Borlotti (Univ. de Lausanne)

Le métier de scénographe au XIXe siècle Tranquillo Orsi (1791-1844), entre peinture de scène, décoration, académie et vedute. Soutenance Raphaël Borlotti (Univ. de Lausanne)
Publié le par Marc Escola
Raphaël Bortolotti
candidat au doctorat ès lettres
soutiendra sa thèse intitulée :
Le métier de scénographe au XIXe siècle Tranquillo Orsi (1791-1844), entre peinture de scène, décoration, académie et vedute
Le 17 juin 2026, 15h00, auditoire 2106 du bâtiment Antrhopole
Direction de thèse :
Philippe Kaenel, Prof., honoraire, Faculté des lettres, UNIL
Maria Ida Biggi, Prof., Università Ca' Foscari Venezia, Italie
Membres du jury :
Pauline Beaucé, Maître de conférences, Université Bordeaux Montaigne, France
Pauline Noblecourt, Prof., Université de Genève
Jean-Claude Yon, Directeur, Université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines, France
La séance est publique