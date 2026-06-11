"Du pain et la liberté". Poznań : Juin 1956 (Bibliothèque polonaise, Paris)

Le 18 juin 2026, la Bibliothèque Polonaise de Paris accueillera le colloque international « Du pain et la liberté » : Poznań, Juin 1956, consacré à l’un des événements les plus marquants de l’histoire de la Pologne et de l’Europe centrale au XXe siècle.

Organisé conjointement par l’Institut Bibliothèque Polonaise de Paris, la Société Historique et Littéraire Polonaise et l’Université Adam Mickiewicz de Poznań, cet événement s’inscrit dans le cadre du 70e anniversaire de l’insurrection ouvrière de Poznań de juin 1956, première grande révolte populaire contre le régime communiste dans la Pologne d’après-guerre.

À la suite de la mort de Joseph Staline et du XXe congrès du Parti communiste de l’Union soviétique, les premières fissures apparaissent au sein du bloc de l’Est. Le 28 juin 1956, des dizaines de milliers d’ouvriers et d’habitants de Poznań descendent dans les rues pour réclamer de meilleures conditions de vie, mais aussi davantage de liberté et de justice. Le mot d’ordre « Du pain et la liberté » devient alors le symbole de leurs aspirations.

Le colloque réunira des chercheurs venus de Pologne, de France et du Royaume-Uni. Les différentes interventions permettront de mieux comprendre le contexte politique du bloc soviétique dans les années 1950, le déroulement des événements de Poznań, leurs conséquences pour la société polonaise ainsi que les réactions suscitées en Europe occidentale.

Cette rencontre inaugurera le cycle « Fissures d’un bloc : Juin 56, Octobre 56, Septembre 76 », consacré aux étapes qui ont conduit à la naissance de Solidarność et au cheminement de la Pologne vers la démocratie.

Le grand public, les étudiants, les chercheurs et tous les passionnés d’histoire sont cordialement invités à participer à cette journée de réflexion et de mémoire.

Découvrir sur Fabula le détail du programme…

Jeudi 18 juin 2026, Bibliothèque Polonaise de Paris, 6, quai d’Orléans, 75004 Paris.

Entrée libre dans la limite des places disponibles.

Réservation vivement recommandée : reservations@ibpp.eu