Le Pascal des Lumières : de Bayle à Condorcet (Rouen)

Le Pascal des Lumières : de Bayle à Condorcet

Comité d’organisation :

Karine Abiven, Floriane Daguisé, Yohann Deguin, Nicolas Fréry, Tony Gheeraert, Laurence Macé

Les 2-3 juillet 2026

Maison de l’université, salle de conférences, université de Rouen Normandie (Place Emile Blondel, 76 130 Mont-Saint-Aignan)

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Jeudi 2 juillet 2026

10h30 – Accueil

11h00 – Introduction : Tony Gheeraert (Université de Rouen- CÉRÉdI) et Laurence Macé (Université de Rouen- CÉRÉdI)

Session 1 – En finir avec Pascal ? – Présidence : Karine Abiven (Université de Rouen- CÉRÉdI)

11h30 – Claudine Poulouin (CÉRÉdI) : « Fontenelle contre Pascal ou le meurtre du père »

12h – Pierre Lyraud (Université de Montréal) : « Enfin Pascal vint ? Remarques sur la langue de Pascal au XVIIIe siècle »

12h30 – Lucas Villaumé (Sorbonne Université-CELLF) : « Faire “les objections plus fortes que les réponses” : renversement de l’argumentation pascalienne chez Vauvenargues et d’Alembert »

Discussions

Déjeuner

Session 2 – Comment lit-on Pascal ? – Présidence : Elodie Cassan (Université de Rouen-Eriac)

15h – Hubert Aupetit (IHRIM) : « La Cuisine pascalienne de l’abbé Bossut ou la cécité figurative des Lumières »

15h30 – Laurent Susini (Sorbonne Université) : « Lire Sade : le pari de Pascal »

16h – Martine Pécharman (CNRS) : « Comment Condillac a-t-il lu Pascal ? »

Discussions

Dîner

Vendredi 3 juillet 2026

Session 3 – Le Pascal des passions – Présidence : Alain Sandrier (Université Caen Normandie)

9h30 – Delphine Reguig (Université Jean Monnet-IHRIM/IUF) : « L’ennui : de l’inconsistance à la consistance des plaisirs »

10h – Hélène Michon (Université de Tours-CESR) : « Pascal et la pensée triste »

Pause et discussions

Session 4 – Pascal moral et politique – Présidence : Gabrielle Radica (Université de Lille)

11h – Nicolas Fréry (Université Gustave Eiffel) : « La persuasion du cœur. Pascal dans les œuvres morales d’Anne-Thérèse de Lambert »

11h30 – Ambroise Bernier (Université de Montréal/Sorbonne Université) : « Un Pascal politique au XVIIIe siècle ? Montesquieu et les Trois Discours sur la condition des Grands »

Discussions et déjeuner (à 12h30)

Session 5 – De Pascal à Rousseau – Présidence : Christophe Martin (Sorbonne Université)

14h30 – Flora Champy (Université de Princeton) : « Raison des figures : Rousseau héritier de Pascal »

15h – Christophe Litwin (University of California Irvine) : « Méditations pascaliennes et anti-pascaliennes dans la Lettre à Christophe de Beaumont »

15h30 – Antoine Marchand (CEEN - CÉRÉdI) : « “Je ne voyais partout que jésuites.” Des Pères aux Messieurs : Pascal, Rousseau et la croyance en l’ennemi imaginaire. »

Discussions et conclusions

Fin du colloque à 16h30.