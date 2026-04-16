Gaston Bachelard, L'eau et les rêves (rééd.)

« Si le regard des choses est un peu doux, un peu grave, un peu pensif, c’est un regard de l’eau. L’examen de I’imagination nous conduit à ce paradoxe : dans l’imagination de la vision généralisée, l’eau joue un rôle inattendu. L’œil véritable de la terre, c’est l’eau. Dans nos yeux, c’est l’eau qui rêve. Nos yeux ne sont-ils pas « cette flaque inexplorée de lumière liquide que Dieu a mise au fond de nous-mêmes » ? Dans la nature, c’est encore l’eau qui voit, c’est encore l’eau qui rêve. »

Gaston Bachelard

Né en Champagne à Bar-sur-Aube le 27 juin 1884 et mort le 16 octobre 1962 à Paris, Gaston Bachelard est écrivain, professeur et philosophe français. Issu d’une famille d’artisans cordonniers, il devient, vers sa vingtième année, employé aux Postes et Télégraphes de Remiremont. Il enseigne ensuite la physique et la chimie mais entre-temps, il passe, coup sur coup, en autodidacte et frisant la quarantaine, sa licence et son agrégation de philosophie. Cinq ans plus tard (1927), il est docteur ès-lettres. Chargé de cours, puis professeur de philosophie à la faculté des Lettres de Dijon, il devient en 1940 professeur à la Sorbonne.

L'eau et les rêves est publié pour la première fois en 1989.