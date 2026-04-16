Gaston Bachelard, L'air et les songes (rééd.)

« Dans le vol onirique, si nous revenons au sol une impulsion nouvelle nous rend aussitôt notre liberté aérienne. Nous n’avons à cet égard aucune anxiété. Nous le sentons bien, une force est en nous et nous connaissons le secret qui la déclenche. Le retour vers la terre n’est pas une chute, car nous avons la certitude de l’élasticité. Tout rêveur du vol onirique possède cette connaissance de l’élasticité. Il a aussi l’impression du bond pur, sans finalité, sans but à atteindre. En revenant vers la terre, le rêveur, nouvel Antée, retrouve une énergie facile, certaine, enivrante. »

Gaston Bachelard

Né en Champagne à Bar-sur-Aube le 27 juin 1884 et mort le 16 octobre 1962 à Paris, Gaston Bachelard est écrivain, professeur et philosophe français. Issu d’une famille d’artisans cordonniers, il devient, vers sa vingtième année, employé aux Postes et Télégraphes de Remiremont. Il enseigne ensuite la physique et la chimie mais entre-temps, il passe, coup sur coup, en autodidacte et frisant la quarantaine, sa licence et son agrégation de philosophie. Cinq ans plus tard (1927), il est docteur ès-lettres. Chargé de cours, puis professeur de philosophie à la faculté des Lettres de Dijon, il devient en 1940 professeur à la Sorbonne.

L'air et les songes est publié pour la première fois en 1993.