Le patrimoine ancestral des oasis. Quelles dynamiques culturelles et sociales ? (Tiznit, Maroc)

Appel à communications

« Le patrimoine ancestral des oasis : Quelles dynamiques culturelles et sociales? »

Les 12 -13-14 et 16 octobre 2026 au Centre Tafraoute, Tiznit, Maroc

L’Association Gdourt pour la Solidarité organise le colloque international « Le patrimoine ancestral des oasis : Quelles dynamiques culturelles et sociales ?

Penser les oasis est conjugué au pluriel ». L'oasis n'est pas une source d'eau entourée de palmiers dattiers, un espace romantique fabriqué dans les contes de voyageurs et explorateurs colonialistes pour séduire les touristes et préparer les invasions coloniales. C'est plutôt un mode de vie construit dans un empirisme pragmatique négocié qui sait et peut gérer les disponibilités matérielles, sociales et culturelles afin d'en tirer le maximum de possibilités pour subvenir aux besoins vitaux et secondaires. C'est d'abord un savoir-faire de défense contre les aléas de la nature et les razzias des nomades, un génie architectural pour construire les kasbahs et les ksours, entourés d'enceintes et tours de guet pour rejeter les intrus. Et surtout une organisation sociale construite sur des coutumes rationnelles, et une culture symbolique pour donner sens au vécu, sans oublier ses valeurs ancrées dans la mémoire et son patrimoine humain. Penser l'oasis c'est pouvoir rendre à ce mode de vie sa vitalité non par un passéisme infantile, mais pour aider notre modernité malade à se ressourcer dans le pré-modernisme. Ce travail ne peut être effectué que par la collaboration d’efforts entre chercheurs intéressés à cet écosystème et entre oasiens adaptés à cet environnement et qu’ils cherchent à le réhabiliter et le protéger de toute menace.

Les contributions pourraient explorer les axes ci-dessous tout en acceptant toute proposition en lien avec la problématique du colloque :

- L’oasis comme mode de vie complexe et équilibré ;

- L’oasis comme organisation sociale structurée ;

- Un patrimoine immatériel, culturel et architectural riche en symboles

- Écosystèmes oasiens et solutions intelligentes face aux défis naturels

- L’oasis dans l’histoire et la littérature : images et représentations ;

- L’oasis ses enjeux sociologiques et anthropologiques ;

- l’oasis et ses architectures

- L’oasis : spiritualité et impact psychologique ;

- Les représentations artistiques de l’oasis.

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Conditions de participation :

Le colloque est pluridisciplinaire

- Durée des communications : 20 minutes

- Langues : Arabe, Amazighs, Français, Espagnol et Anglais

- Envoi des propositions avant le 15 juillet 2026 à : colloquegdourtoasis2026@gmail.com

Réponse du comité scientifique : à partir du 10 Août au 15 Août 2026.

Envois des textes définitifs le 5 septembre.

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Dates importantes :



Arrivée des participants : 11 octobre 2026



Ouverture officielle : 12 octobre 2026 .



Sessions scientifiques : 13 et 14 octobre 2026.



Visite de la vallée Gdourt et clôture : le 15 et le 16 octobre 2026.

Les contributions sélectionnées seront publiées



Avantages pour les participants :

- Attestation officielle de participation

- Opportunités de collaboration scientifique

- Participation aux activités du centre de recherche scientifique et culturelle Gdourt

- Possibilité de publication académique

- Accès à des formations et séminaires

Les frais de voyage sont à la charge des participants. Cinq nuitées pourront être prises en charge par les organisateurs du colloque.

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Directeur de comité scientifique et culturel d’AGPS & Coordinateur du colloque :

Rachid Bekkaj ➡️ bekkajrachid@yahoo.com

Comité d’organisation : désigné par l’Association Gdourt pour la Solidarité.

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Comité scientifique :

Pr. Kostani Mohamed Université Moulay Ismail, Meknès Maroc

Pr. Jamal Fezza Université Mohamed V Rabat Maroc

Pr. Khalid Saadani Université Mohamed V Rabat Maroc

Pr.Said Bennis Université Mohamed V Rabat Maroc

Pr. Abdelhafid Rihe Université Mohamed V Rabat Maroc

Pr. Noureddine Belhaddad Université Mohamed V Rabat Maroc

Pr. Azeddine Ettahiri Université Mohamed V Rabat Maroc

Pr. Reda Elfallh Universite Ibnou Zohr Agadir Maroc

Pr. Nadia Ben Elazmia Université Moulay Ismail, Meknès Maroc

Pr. Afaf Zaid Université Mohammed premier Oujda.Maroc

Pr.Khadija Qarfaouu Université Hassan II Casablanca Maroc

Pr.Rachida Saidi Université Mohammed premier Oujda.Maroc

Pr. Khalid Moukite Université Mohamed V Rabat Maroc

Pr. Azlarabe Alaoui Université Mohamed V Rabat Maroc

Pr.Khalid Elmajnaoui Institut supérieur des arts Salé Maroc

Pr. Naima Bouhali Université Sidi Mohammed Ben Abdellah Fes Maroc

Pr. Bouchra EL Alaoui Université Moulay Ismail, Meknès. Maroc

Pr. Bouchra Benbella, Université Moulay Ismail de Meknès. Maroc

Pr. Ekaterina Burina, Effat Université, Jeddah, Arabi Saoudite

Pr. Kavitha Rajagopalan School of Journalism, New York, USA

Pr Virginie Wanyaka Bonguen, Université de Yaoundé/Cameroun

Pr. Pierre Godot – Athénée français, Tokyo (Japon)

Pr. Rose Nadine Mahoula Ndjokwè, Université de Bertoua/Cameroun

Pr. Lei Pen University of Liverpool United Kingdom

Pr. Ayse Malçikan conseillère Belgique

Pr. Simona Pollicino Università degli Studi Roma Italie

PR. Ana Fondón Ludeña Universidad Rey Juan Carlos. Espagne

Pr. Veronica Mattelo Université Coimbra Portugal

Pr. Angela Varricchio Istituto Superiore di Fotografia, in Rome

Pr. Tania Ixchel Atilano University Zurich Suisse

Pr. Lechi Eki universite Lagos Negiria

Pr Wilhelmina Manns Paradise is here Itinerant Arts Center Suisse

Pr Sedki Alaoui Monssef, ENSAD, LEMéRAGE, Université Hassan II de Casablanca.

Pr Belhaj Hicham, FLSHDM, Université Sidi Mohamed Ben Abdellah, Fès

Pr Mohamed Gheris, FSEJM, Université Cadi Ayad, Marrakech.

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Bibliographie

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