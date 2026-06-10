Patrimoine, enseignement et recherche : vers de nouvelles pratiques (Tunis)

L’Institut des Belles Lettres Arabes, la revue IBLA et le laboratoire Intersignes (LR14ES01) en partenariat avec L'École Doctorale « Structures, Systèmes, Modèles et Pratiques en Lettres et Sciences Humaines et Sociales » et l’association ABLA invitent à réfléchir sur les formes et les enjeux de la mise en avant du patrimoine dans l’enseignement et la recherche scientifique. Une attention particulière est portée au patrimoine matériel (archives, manuscrits, objets) qui constitue une dimension essentielle des sciences humaines et sociales. Cette valorisation est servie par l’émergence de nouvelles pratiques documentaires telles que la numérisation, l’indexation ou encore la constitution de corpus hybrides. Ces approches transforment profondément les modalités de recherche, d’exploration et de diffusion du patrimoine, ainsi que les formes de sa réception.

Cette réflexion est menée les 18 et 19 juin 2026 au cours de deux journées d’étude qui ont un double objectif : montrer comment l’innovation documentaire peut devenir un levier pour interroger autrement le patrimoine matériel, articulant enjeux théoriques, méthodologiques et pratiques, et encourager les chercheurs, jeunes et confirmés, à mettre le pied à l’étrier et à explorer ces pistes de recherche qui promettent de dépasser la simple conservation pour aller vers une valorisation dynamique, tout en favorisant la circulation des savoirs dans une perspective d’interdisciplinarité.

Première journée [18 juin 2026] – FSHST- Salle Mahmoud Messadi

9h-9h30

Accueil et inscription des participants

Ouverture des journées

Panel 1 – 9h30-11h30 Histoire, champs littéraire et linguistique, fiction, documentaire

Modération Dorra Bassi

Khouloud Razgallah (Université de Minnesota) : Des bribes d’archives aux récits fondateurs : Tituba et Elissa comme figures réhabilitées

سيف الدين بن قاسم (دار المعلمين العليا بتونس): الذاكرة الوطنية من خلال الرواية والتراث اللامادي التونسي: جدليّة التاريخ والتخييل الأدبي والأشكال الشفوية

Manel Belhajali (Sorbonne-Université/UMA) : De la presse de la Nahḍa aux humanités numériques : cartographier la circulation des savoirs (Égypte-Syrie ottomane).

Claude Coste (Université Cergy Paris) : Explorer et exploiter les archives de Roland Barthes.

Panel 2 – 11h30-12h20 Perspectives postcoloniales et décoloniales

Modération Souheil Houissa

Wafa Hmissi (Université de Tunis) : Vers la décolonisation des curricula : une approche holistique des programmes tunisiens

Hayamkréo Matankamla (Université de Ngaoundéré - Cameroun) : Vers une épistémologie des sciences du patrimoine en Afrique centrale : du terrain sahélien à l’écriture scientifique

Déjeuner

Table ronde 1 - 14h-17h Recherches et restauration du patrimoine cinématographique au Maghreb : ré-appropriation, sauvegarde de la mémoire collective et nouvelles réceptions

Modération Kmar Bendana & Sihem Sidaoui

Habiba Djahnine (cinéaste/productrice), Imagine, Carnets Cinéma Mémoire une plateforme critique de nos images marquantes

Nabil Djedouani (réalisateur/restaurateur de film) : Sauver ce qui brûle : les Archives numériques du cinéma algérien, entre geste documentaire et réparation mémorielle

Mohamed Challouf (Association Ciné-sud Patrimoine réalisateur/producteur) : Le rôle de la société civile dans la préservation des archives audiovisuelles et le droit des nouvelles générations à accéder à leur patrimoine national-universel

Mohamed Frini (distributeur) : Le public empêché

Besma BSIR (Université de la Manouba), Lilia Ben Achour (Université de la Manouba), Wissal Ben Messaoud (CNCI) : Pratiques hybrides des archives cinématographiques en Tunisie : entre institutions et initiatives associatives

Projection de L’Homme de Cendres de Nouri Bouzid – CinéMadart (19h)

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Deuxième journée [19 juin 2026] – IBLA – Salle de lecture

9h-9h30

Mots de bienvenue

Panel 1 - 9h30-11h30 Codicologie et matérialité des corpus : apport des outils numériques dans les pratiques codicologiques

Modération Raja Ben Slama

ابتسام الوسلاتي (جامعة منّوبة) تحقيق تراث محمد العريبي المجهول دراسة كوديكولوجية لمخطوط صور حية من كنوز الأدب التونسي محمد العريبي

فاطمة الأخضر (جامعة منّوبة) مسار كشف وتحقيق كتاب الطب للحاج سالم الباسي: حين يتحول الموروث العائلي إلى موضوع بحث

فاطمة شلفوح (جامعة تونس) الأرشيفات العائلية والتاريخ الاجتماعي في تونس: رصيد عائلة بن خليفة (1894–1974) بين الممارسات الإدارية والذاكرة التاريخية

Siham Elmallas (Université Cadi Ayyad) : Codicologie et patrimoine musical au Maroc : les manuscrits du Kunnāsh al-Ḥāʾik comme corpus documentaire de la musique arabo-andalouse

Panel 2 – 11h30-13h30 Corpus hybrides et interdisciplinarité (méthodes de constitution et d’exploitation des corpus pluriels)

Modération Sana M’selmi

Ons Kamoun (Université de Carthage) : Réactiver les images empêchées : numérisation, mémoire et relecture critique dans Chams Alik – The Whole Story (2026) de Nejib Belkadhi

Zakia Ben Hadj Naceur-Loum (Université de Manouba) : Enseigner le patrimoine monétaire entre sciences exactes et récit historique : quels enjeux pédagogiques ?

وسام العريبي (جامعة منّوبة): قضايا رقمنة التّراث المادّيّ: الأواني الطّينيّة بتونس أنموذجا

هندة عريبي (جامعة منّوبة): من الأرشيف إلى التراث المعماري: الوثائق الأرشيفية في إعادة قراءة تاريخ مدينة الكاف خلال العهد العثماني

Déjeuner

14h30-15h30 حلقة نقاش إدارة الحوار زهير بن يوسف

المنجي الباسي ونجيب بولحية وسالم لطرش البحث الأكاديمي والمكتبات العائلية مكتبة الباسّيين نموذجا

عفاف الحناشي (دار الكتب الوطنية تونس) خوارج النصوص وإعادة إنتاج المعرفة: ولادة مدونات جديدة بالمخطوطات القيروانية عبر الأدوات الرقمية

Autour des fonds IBLA

Atelier animé par Kmar Bendana & Marc Léonard avec une visite-découverte des fonds IBLA.

Mabrouk Jebahi (ANT) : Archives de toutes les rives : à propos du fonds André Louis – Marie Sironval

Clôture

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Comité scientifique

Mohamed Abid (IBLA, UMA)

Dorra Bassi (IBLA, Intersignes, Université de Tunis)

Kmar Bendana (IBLA, UMA)

Raja Ben Slama (IBLA, UMA)

Samia Dridi (Intersignes, Université de Tunis)

Anas Ghrab, (IBLA, Université de Sousse)

Souheil Houissa (IBLA, UMA)

Samia Kassab Charfi (Intersignes, Université de Tunis)

Ahmed Khouaja, (IBLA, Université de Tunis)

Ines Mrad Dali (IBLA, UMA)

Sana M’selmi (IBLA, Intersignes, Université de Jendouba)

Sihem Sidaoui ((IBLA, Intersignes, UMA)

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Comité d’organisation

Dorra Bassi

Sana M’selmi

Sihem Sidaoui

Nadia Jlassi.