Récits d’anticipation depuis les marges : alternatives sociales, écologies décoloniales et savoirs critiques (Pau)

Et si les futurs les plus féconds s’inventaient depuis les marges – là où les traditions et les récits minorés réécrivent nos horizons d’attente ? Entre anticipation et spéculation, les récits d’a-venir deviennent espaces de résistance symbolique, où s’élaborent des imaginaires critiques capables de reconfigurer nos manières de penser le temps, le vivant et la communauté. […] Lire la suite de la présentation…

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Programme

Mardi 16 juin

UPPA, Amphithéâtre de la présidence

Avenue de l'université, 64000 Pau

• 8h30 – 8h50 : Accueil des participants

• 8h50 – 9h05 : Ouverture par Fabienne Gaspari, directrice adjointe d'ALTER, et par le Comité d’Organisation

• 9h05–10h40 : Session 1 – Amériques décoloniales et afrofuturismes

Modérateur : Davy Desmas-Loubaresse

• Sophie Large (Université de Tours, France) : « El futuro ya fue » : (re)penser les Caraïbes entre cyberpunk, futuro taíno et afrofuturisme

• Amaury Dehoux (Université catholique de Louvain, Belgique) : La science-fiction créolisée de Michael Roch - Vers un caribéofuturisme décolonial

• Sara Buekens (Vrije Universiteit Brussel, Belgique) : Décoloniser l’anticipation : imaginaires écologiques dans "Nation cannibale" d’In Koli Jean Bofane

• Discussion

• 10h40–11h00 : Pause-café

• 11h00–12h35 : Session 2 – Reconfigurations critiques du récit d’anticipation

Modératrice : Sylvie Loignon

• Eneko Chipi (Université de Pau et des pays de l’Adour, France) : Les « utopies ambigües » de la science-fiction espagnole contemporaine : référentialité trouble et dialogue intertextuel aux marges du récit d’anticipation

• Bruno Vergnes (Université Bordeaux Montaigne, France) : Savoirs et décombres : « re-monder » l’impasse chez Doris Lessing et Jacqueline Harpman

• Loraine Toque (Université de Pau et des pays de l’Adour, France) : Imaginer les possibles alternatifs du passé, du présent et de l’avenir : l’exemple de la critique d’anticipation de Pierre Bayard.

• Discussion

• 12h40–14h10 : Déjeuner (Le Kbourut, 42 bis av. Louis Sallenave, Pau)

• 14h20–15h55 : Session 3 – Corps altérés : dystopies et post‑humanité

Modérateur : Arnaud Schmitt

• Victoria Robert (Université Grenoble Alpes, France) : « Her body and the fungus had fused into a sickly monstrosity »: métamorphose corporelle et textuelle dans Sorrowland de Rivers Solomon

• Marine Paquereau (Université Bourgogne Europe, France) : « Would the old bigotries be reborn as well? » The (im)possibility of building a post-apocalyptic future in "Zone One" by Colson Whitehead (2011)

• Nina Morelli (Université de Limoges, France) : L’anticipation d’un futur ultra-violent en Équateur. Propositions poïétiques et politiques de l’à-venir dans "Chamanes eléctricos en la fiesta del sol" de Mónica Ojeda

• Discussion

• 15h55–16h15 : Pause-café

• 16h15–17h50 : Session 4 – Récit d’anticipation et savoirs autochtones

Modérateur : Franck Miroux

• Guillermo Ruiz Plaza (Université de Limoges, France) : El colapso ya tuvo lugar: temporalidades apocalípticas y descronologías del presente en "Área protegida" de Edmundo Paz Soldán

• Justine Scarlaken (Université d’Oviedo, Espagne) : Les baleines ne rebondissent pas, elles sautent : futurs māori et chamorro

• Vanessa Castejon (Université Sorbonne Paris Nord, France) : Le croque-mitaine comme figure postcoloniale : traumatismes et futurisme autochtone dans "Moogai" (Jon Bell, 2024)

• Discussion

• 19h–20h15 : Dîner (La fiancée du désert, 21, rue Tran, Pau)

• 20h30–22h00 : Ouverture grand public – Projection filmique « Les Futurismes autochtones, côté courts » : une séance de courts métrages proposée et animée par Sophie Gergaud, docteure en anthropologie visuelle et programmatrice spécialisée sur les cinémas autochtones (cinéma Saint-Louis. 11, rue du Marechal-Joffre)

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Mercredi 17 juin

Médiathèque intercommunale André-Labarrère,

10 Pl. Marguerite Laborde, Pau

• 9h–11h10 : Session 5 – Science-fiction féministe et queer

Modérateur : Riccardo Barontini

• Jessica Imbach (Université de Freiburg, Allemagne) : Romancing Steel and Mushrooms: Insights into China’s Speculative Fiction Boom Through Two Recent Bestsellers

• Bertrand Guest (Université d’Angers, France) : Sur l’anticipation marginale d’une sortie du monde machinique. À partir de "The Machine Stops", d’Edward Morgan Forster

• Julia Ori (Université Complutense de Madrid, Espagne) : Science-fiction et culture du viol : "Phallers" (2024) de Chloé Delaume

• Jeanne Danigo (Université Bordeaux Montaigne, France) : Sexualités queer et écoféministes dans deux romans d’anticipation contemporains : "Viendra le temps du feu" de Wendy Delorme (2021) et "Tabor" de Phoebe Hadjimarkos Clarke (2021)

• 11h10-11h30 : Pause-café

• 11h30–12h35 : Session 6 – Cohabiter avec le non-humain 1

Modératrice : Pascale Peyraga

• Montserrat López Mujica (Université d’Alcalá de Henares, Espagne) : Desde los márgenes del viviente: temporalidades híbridas y ecologías especulativas en "Transcrepuscular" de Emilio Bueso

• Dominique Ninanne (Université d’Oviedo, Espagne) : Penser par les spores. Une lecture de "Décomposition" de Clarisse Derruine

• Discussion

• 12h40–14h10: Déjeuner (Les Halles, Pl. Marguerite Laborde, Pau)

• 14h15-15h20 : Session 7 – Cohabiter avec le non-humain 2

Modératrice : Pascale Peyraga

• Pilar Andrade (Université Complutense de Madrid, Espagne) : Le roman animalier à l’épreuve de l’utopie contemporaine : de l’extinction à la révolte

• Jodie Bessonnet (Sorbonne-Université, France) : Animaux du futur entre réalisme spéciste et espoirs antispécistes

• Discussion

• 15h20-15h40 : Pause fruitée & projection

« Atelier de fructomancie » (Yunuen Díaz, UAEM). Présentation : Solange Haas.

• 15h40–17h15 : Session 8 – Imaginaires écologiques et habitabilités

Modérateur : Eneko Chipi

• Pauline Doucet (Université de Rouen / Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, France) : Poét(h)ique des marécages dans "Mugre rosa" et "El monte de las furias" de Fernanda Trías

• Christelle Colin (Université de Pau et des pays de l’Adour, France) : De Tanger au désert : écologies « spirituelles » et futurismes décentrés dans le cinéma marocain d’Oliver Laxe

• Puerto Gomez Corredera (Université de Pau et des pays de l’Adour, France) : "Solarpunk" de Ruth Rubio : un récit théâtral d’anticipation écologique

• Discussion

• 17h15-17h30 : Conclusions et clôture du colloque

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Comité d’organisation

- Riccardo Barontini (riccardo.barontini@univ-pau.fr), Eneko Chipi (eneko.chipi@univ-pau.fr), Solange Haas (shaas@univ-pau.fr), Davy Desmas-Loubaresse (davy.desmas-loubaresse@unilim.fr), Franck Miroux (franck.miroux@univ-pau.fr), Pascale Peyraga (pascale.peyraga@univ-pau.fr).

Comité scientifique

- Bénédicte Brémard, Université de Bourgogne

- Andrea Cabezas Vargas, Université d’Angers

- Caroline Durand-Rous, Université de Nîmes

- Montserrat López Mújica, Université d’Alcalá de Henares, Espagne

- Carmen Peña Ardid, Université de Saragosse, Espagne

- Marie-Pierre Ramouche, Université de Perpignan Via Domitia

- Jean-Marc Sermes, Université Bretagne Occidentale

- Kerry-Jane Wallart, Université d’Orléans

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Contact : anticipation.marges2026@univ‑pau.fr