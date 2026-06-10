Giorgio Caravale

Les Livres dangereux. Censure et culture italienne à l'époque moderne (XVe-XVIIIe siècle)

Paris, Classiques Garnier, coll. « Bibliothèque d’histoire de la Renaissance », n° 35, 2026.

Dans l’Italie de la Contre-Réforme, la censure marqua la culture et l’identité du pays. Entre interdiction, réécriture et substitution, Rome contrôlait la pensée tandis qu’auteurs et lecteurs inventaient des ruses pour contourner les interdits.

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Existe également en version reliée - EAN 9782406199373 - au prix de 83 euros