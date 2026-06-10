Simon Dolet (dir.), Le Portefeuille sous toutes ses coutures (XVIe-XVIIIe siècle). Gérer, déplacer, archiver

Collectif

Le Portefeuille sous toutes ses coutures (XVIe-XVIIIe siècle). Gérer, déplacer, archiver

Sous la direction de Simon Dolet

Paris, Classiques Garnier, coll. « Rencontres », n° 721, 2026.

Le portefeuille est apparu pendant l’époque moderne et incarne les nouvelles pratiques documentaires de cette période. Du secrétaire au ministre, en passant par l’artiste et le savant, il permet une gestion quotidienne des papiers, et vient à symboliser certaines professions jusqu’à aujourd’hui.

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Existe également en version reliée - EAN 9782406204749 - au prix de 69 euros