La Revue des lettres modernes 2026 – 6, n° 19 : "Emmanuel Ruben, écrivain sismographe" (Liouba Bischoff et Anne-Marie Monluçon, dir.)

La Revue des lettres modernes 2026 – 6, n° 19. Emmanuel Ruben, écrivain sismographe

Sous la direction de Liouba Bischoff et Anne-Marie Monluçon

Paris, Classiques Garnier, coll. « La Revue des lettres modernes », série « Écritures contemporaines » n° 19, 2026.

Fondée par Michel Minard en 1954, « La Revue des lettres modernes » est une collection de séries monographiques et thématiques consacrées aux écrivains modernes et contemporains.

Sommaire