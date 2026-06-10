L'art du discours (Tours)

Appel à communication pour un colloque international

« L’art du discours »

Argument

Le Centre d’Études Supérieures de la Littérature (dirigé par le docteur Frédéric-Gaël Theuriau), en Touraine, lance un appel à communication pour un colloque mixte présence / distance (uniquement pour les pays ne donnant plus de visa pour la France ou pour tout motif de santé valable) portant sur « L’art du discours ».

La communication orale, persuasive ou non, est aussi ancienne que l’apparition du protolangage chez homo erectus il y a 1,8 million d’années (Frédéric-Gaël Theuriau, « L’Homme, cet animal narratif », Les Eaux Vives, Tours, AICL éditions, 2024). L’ « art du discours » est une orientation plus ciblée de la communication humaine en tant qu’art persuasif de la parole écrite ou orale (Bertrand Buffon, La Parole persuasive, Paris, PUF, 2002). De fait, cet art existe depuis l’Antiquité gréco-romaine avec l’apparition de la classique et ancienne rhétorique, aux environs du Ve siècle avant notre ère (Roland Barthes, « L’ancienne rhétorique », Communications n°16, 1970, et Françoise Desbordes, La Rhétorique antique, Paris, Hachette, 1996). Depuis la Renaissance, une transformation moderne de la rhétorique survient jusqu’à l’arrivée de nouvelles formes qui tiennent compte des évolutions technologiques (Marc Fumaroli, Histoire de la rhétorique dans l’Europe moderne : 1450-1950, Paris, PUF, 1999 et Alexandre Motulsky-Falardeau, La Rhétorique aujourd’hui, Laval, PUL, 2018). Comme pour la communication, le discours – compris dans un continuum entre concorde et discorde – occupe différents niveaux : personnel, interpersonnel, familial, social, culturel, professionnel, médical, politique, diplomatique, etc., et a évolué au rythme grandissant des innovations techniques et technologiques : l’écriture (3300 avant J.-C.), le volumen et le papyrus (2900 av. J.-C.), la tablette de cire (1300 av. J.-C.), le codex (Ier siècle ap. J.-C.), le papier (IIe siècle), l’imprimerie (1440), le télégraphe (1791), le téléphone (1876), la radio (1898), la télévision (1925), l’ordinateur (1941), Internet (1990), le smartphone (1992), les réseaux sociaux (1997).

L’objectif sera d’explorer non seulement les multiples facettes de « l’art du discours », sans limites temporelles – de l’Antiquité à nos jours, voire au futur par son exploration anticipée – qu’il soit expressif, actionnel ou créatif, mais aussi ses visées puisque qu’il est lié au dialogue qui en est une forme spécifique, ou encore ses mécanismes. À titre d’exemple, le dialogue humanitaire ou transculturel (Frédéric-Gaël Theuriau, « Cinq échanges à la Une : entretien avec Hédi Bouraoui sur le transculturalisme », in Fatima Outeirinho et José Domingues de Akeida (dir.), Le Droit à la ressemblance, Porto (Portugal), Instituto de literatura comparade Margarida Losa, 2024), s’inscrit dans la thématique du colloque.

Le colloque se déroulera les 26 et 27 mars 2027 à l’Hôtel de Ville de Tours (salle Anatole France - A) située 1 à 3 rue des Minimes, 37925 Tours Cedex 9. Si l’entrée par le boulevard Heurteloup n’est pas possible, il faudra alors passer par la rue des Minimes, et inversement. La rencontre rassemblera des spécialistes et généralistes du monde entier. Elle s’articule autour d’un contexte mono-, pluri-, inter- et transdisciplinaire. La publication des actes du colloque est prévue.

La langue officielle de travail est le français. Néanmoins, dans le cadre d’une volonté d’élargissement linguistique, toute personne parlant une autre langue pourra participer au colloque où, dans la mesure du possible, des traductions simultanées sont prévues. Il faudra alors prévoir 10 minutes pour l’intervention orale en raison du temps de la traduction dont il faut tenir compte. Veillez à prévenir à l’avance si vous entrez dans ce cas de figure afin que prévoir un temps de parole total de 20 minutes.

Règlement pour ceux qui ne sont pas encore inscrits au CESL

Pour proposer une communication puis un article dans le but de constituer un ouvrage de qualité, il faut envoyer les renseignements suivants au cesl-2010@orange.fr. En effet, l’appartenance au CESL est nécessaire et gratuite :

. Une photo (identité ou autre) en fichier JPEG joint

. Nom et prénom

. Nationalité(s)

. Profession et activités

. Institution(s) de travail et/ou de rattachement

. Liste de vos recherches et publications

. Courriel(s)

. Site(s) web

. Votre biographie (une dizaine de lignes) en fichier Word joint

Le temps de parole est de 15 minutes maximum avec ou sans vidéo-projection.

Les frais de voyage, d’hébergement et de repas sont à votre charge ou à celle de votre institution de recherche.

La gare la plus proche est celle de Tours située à 400 mètres du lieu du colloque.

Il n’y a pas de frais d’inscription au colloque.

Instructions pour les résumés

Nous vous prions d’envoyer votre proposition d’intervention, titre et résumé (une quinzaine de lignes), avant le 30 novembre 2026, uniquement par courrier électronique, en fichier joint (au format Word) à l’adresse suivante : cesl-2010@orange.fr.

Les personnes qui auront soumis un résumé seront averties de la décision, au plus tard, le 31 décembre 2026 (uniquement par courrier électronique).

Instructions pour les lettres d’invitation, attestations de participation et attestations de communication

Les personnes qui auront besoin d’un visa d’entrée en France recevront une lettre d’invitation officielle. Pour cela, vous devrez prévenir le CESL impérativement avant le 30 novembre 2026, c’est-à-dire au moment de l’envoi de votre proposition de communication.

Des attestations d’acceptation de participation seront établies sur demande si elle est effectuée avant le 30 novembre 2026 afin que les enseignants-chercheurs de tous horizons puissent obtenir de leur centre de recherche, université, établissement scolaire, etc., un ordre de mission ou une indemnité de défraiement.

Quant aux attestations de communication, elles seront établies sur demande les jours du colloque et délivrées quelques jours plus tard sous forme de fichier .pdf.

Organisation de la journée

Le colloque aura lieu le 26 mars (de 14h00 à 20h00) et le 27 mars (de 08h00 à 12h30 puis de 14h30 à 20h00 entrecoupé du déjeuner libre non loin du lieu du colloque avec ses nombreux restaurants).

Instructions pour la publication des textes de communication

Les textes des communications de 15 000 signes maximum espaces compris (avec 1 ou 2 illustrations légendées et sourcées possibles) devront être envoyés par pièce attachée (au format Word) entre le 28 mars 2027 et le 30 juin 2027 à l’adresse suivante : cesl-2010@orange.fr.

Ils feront l’objet d’une sélection si besoin est en fonction de la qualité du travail. En principe, rares sont les articles écartés par le comité d’évaluation scientifique qui est en cours de constitution.