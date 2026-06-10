Maximilian Lamberg, Mémorial d'un mondain (Jaroslav Stanovský, ed.)

Maximilian Lamberg

Mémorial d'un mondain

Édition de Jaroslav Stanovský

Paris, Classiques Garnier, coll. « Les Méditerranées », n° 28, 2026.

Présentation :

Le Mémorial d’un mondain (1776) est l’œuvre majeure de Maximilian Lamberg (1729-1792), aristocrate et écrivain. Le premier tome présente le récit de son voyage en Corse et en Italie (1770), le second contient ses écrits antérieurs. Une étude complète de la vie et de l’œuvre de Lamberg précède cette édition critique.

Table des matières

Existe également en version reliée - EAN 9782406203070 - au prix de 92 euros