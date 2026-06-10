Maximilian Lamberg, Mémorial d'un mondain (Jaroslav Stanovský, ed.)

Publié le par Perrine Coudurier (Source : Classiques Garnier)
Maximilian Lamberg
Mémorial d'un mondain
Édition de Jaroslav Stanovský
Paris, Classiques Garnier, coll. « Les Méditerranées », n° 28, 2026.
Présentation :
Le Mémorial d’un mondain (1776) est l’œuvre majeure de Maximilian Lamberg (1729-1792), aristocrate et écrivain. Le premier tome présente le récit de son voyage en Corse et en Italie (1770), le second contient ses écrits antérieurs. Une étude complète de la vie et de l’œuvre de Lamberg précède cette édition critique.
Existe également en version reliée - EAN 9782406203070 - au prix de 92 euros