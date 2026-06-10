Édition
Nouvelle parution
Jean-Baptiste-François-Xavier Cousin de Grainville, Le Dernier Homme (Noémie Rochat Nogales, ed.)

Jean-Baptiste-François-Xavier Cousin de Grainville, Le Dernier Homme (Noémie Rochat Nogales, ed.)

  • Paris, Classiques Garnier, coll. "Études romantiques et dix-neuviémistes", 2026
  • EAN : 9782406202912
    • DOI : 10.48611/isbn.978-2-406-20293-6
  • 234 pages
  • Prix : 25EUR.
  • Date de publication :
Publié le par Perrine Coudurier (Source : Classiques Garnier)

Jean-Baptiste-François-Xavier Cousin de Grainville

Le Dernier Homme

Édition de Noémie Rochat Nogales

Paris, Classiques Garnier, coll. « Études romantiques et dix-neuviémistes », n° 154, 2026.

Le Dernier Homme de Jean-Baptiste-François-Xavier Cousin de Grainville relate la rencontre entre Adam, le premier homme, et Omégare, son dernier descendant, sur une Terre s’apprêtant à disparaître. Publiée en 1805, cette épopée en prose revisite, par le prisme miltonien, la fin d’un monde, celui de l’Ancien Régime.

Table des matières

Existe également en version reliée - EAN 9782406202929 - au prix de 76 euros