Jean-Baptiste-François-Xavier Cousin de Grainville, Le Dernier Homme (Noémie Rochat Nogales, ed.)

Jean-Baptiste-François-Xavier Cousin de Grainville

Le Dernier Homme

Édition de Noémie Rochat Nogales

Paris, Classiques Garnier, coll. « Études romantiques et dix-neuviémistes », n° 154, 2026.

Le Dernier Homme de Jean-Baptiste-François-Xavier Cousin de Grainville relate la rencontre entre Adam, le premier homme, et Omégare, son dernier descendant, sur une Terre s’apprêtant à disparaître. Publiée en 1805, cette épopée en prose revisite, par le prisme miltonien, la fin d’un monde, celui de l’Ancien Régime.

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Existe également en version reliée - EAN 9782406202929 - au prix de 76 euros