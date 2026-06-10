Essai
Nouvelle parution
François Palacio, La Notion de personne. Entre théologie et philosophie

François Palacio, La Notion de personne. Entre théologie et philosophie

  • Paris, Classiques Garnier, coll. "Les Anciens et les Modernes - Études de philosophie", 2026
  • EAN : 9782406202455
    • DOI : 10.48611/isbn.978-2-406-20322-3
  • 241 pages
  • Prix : 29EUR.
  • Date de publication :
Publié le par Perrine Coudurier (Source : Classiques Garnier)

François Palacio

La Notion de personne. Entre théologie et philosophie

Paris, Classiques Garnier, coll. « Les Anciens et les Modernes - Études de philosophie », n° 72, 2026.

Présentation : 

À quelles conditions la notion de personne nous paraît si claire et évidente ? En suivant le fil d’une dichotomie de la nature et de la surnature, nous chercherons à comprendre comment la personne se constitue en point de rupture de la théologie et de la philosophie à l’articulation de la modernité.

Table des matières

Existe également en version reliée - EAN 9782406203216 - au prix de 78 euros