Intitulé "Actualité de la théorie littéraire (2000-2020) : lignes de force, transformations, tensions", la nouvelle livraison de L'Esprit créateur, dirigé par Frédéric Martin-Achard, Estelle Mouton-Rovira, Morgane Kieffer et Elisa Bricco, étudie certaines lignes de force récentes de la théorie littéraire : dialogues interdisciplinaires avec les sciences cognitives ou la philosophie pragmatiste, approches quantitatives outillées ; imaginaires de la lecture ordinaire, croyance en l’agentivité de la littérature ; conflits interprétatifs, relecture et jugement des œuvres du passé.

Au chapitre des théories de la lecture, signalons aussi le volume collectif supervisé par Camille Bortier et Franc Schuerewegen : Lire. Essais sur la lecture créative (Le Manuscrit), issu d'une des rencontres du réseau transnational Lea! Lire en Europe aujourd'hui.

(Illustr : Sculpture de livres par Stephen Doyle)