Appel à projets 2027 Plaine Commune et MSH Paris Nord

Publié le par Perrine Coudurier (Source : Flavie Jeannin)
La MSH Paris Nord lance un appel à projets avec l'établissement public territorial Plaine Commune sur la thématique Fabriquer la ville avec l’art et la culture ?
Les porteur·es de projets pourront candidater jusqu'au 7 septembre 2026.
À l’heure de mutations sociales profondes, des transitions écologiques nécessaires et des enjeux du numérique, comment penser la « fabrique » des territoires urbains par l’art et la culture ? Et, réciproquement, comment l’art et la culture sont-ils aujourd’hui façonnés par les mondes urbains ?
>> Lien vers l'appel à projets
https://www.mshparisnord.fr/programmes/presentation-aap-plaine-commune-msh-paris-nord/