Appel à projets 2027 Plaine Commune et MSH Paris Nord

La MSH Paris Nord lance un appel à projets avec l'établissement public territorial Plaine Commune sur la thématique Fabriquer la ville avec l’art et la culture ?

Les porteur·es de projets pourront candidater jusqu'au 7 septembre 2026.

À l’heure de mutations sociales profondes, des transitions écologiques nécessaires et des enjeux du numérique, comment penser la « fabrique » des territoires urbains par l’art et la culture ? Et, réciproquement, comment l’art et la culture sont-ils aujourd’hui façonnés par les mondes urbains ?

>> Lien vers l'appel à projets

https://www.mshparisnord.fr/programmes/presentation-aap-plaine-commune-msh-paris-nord/