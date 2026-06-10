Colloquium Helveticum 56 (2027) : section Comptes rendus / Rezensionen / Reviews

Colloquium Helveticum

Cahiers suisses de littérature générale et comparée

Section des comptes rendus / Rezensionen / Reviews

En français

Afin d’accentuer la perspective comparatiste de cette section et d’encourager le débat entre les langues, littératures et cultures, mais aussi entre les différentes cultures académiques, le comité éditorial de Colloquium Helveticum sollicite des comptes rendus : portant sur des ouvrages théoriques qui ont marqué le débat littéraire dans leur langue et contexte d’origine et qu’il s’agit de faire connaître au-delà de leur réception première ; consacrés à des ouvrages comparatistes dans leur démarche et leur corpus ; qui identifient et discutent une problématique susceptible de nourrir le débat comparatiste à partir d’une lecture croisée d’un ou de plusieurs ouvrages qui ressortissent de différents contextes linguistiques et/ou littéraires ; qui relatent des colloques, congrès ou journées d’études dédiés à des questions de littérature générale et comparée. Des contributions émanant de l’entier de la communauté universitaire sont les bienvenues, notamment les articles qui confronteraient les points de vue de deux ou plusieurs personnes. Résolument plurilingue, cette section accueille des contributions rédigées en allemand, français, italien ou anglais, n’excédant pas 15'000 signes. Les textes peuvent être adressés en tout temps à Joëlle Légeret, joelle.legeret@unil.ch.

Auf Deutsch

Um im Rezensionsteil der Zeitschrift die komparatistische Perspektive zu verdeutlichen und zugleich den Dialog zwischen den Sprachen, Literaturen und Kulturen sowie zwischen den verschiedenen akademischen Traditionen anzuregen, lädt das Redaktions-Komitee des Colloquium Helveticum Interessierte dazu ein, Buchbesprechungen zu verfassen: Rezensionen, die theoretische (in ihren ursprünglichen Kontexten und Sprachen wichtige) Werke besprechen, um diese auch international bekannt zu machen; die sowohl in ihrer Methode als auch bezüglich der besprochenen Werke vergleichend vorgehen oder die durch die Art und Weise, wie sie Werke aus verschiedenen Sprach- und Kulturbereichen miteinander ins Gespräch bringen, die komparatistische Diskussion erweitern und fördern; die über Kolloquien, Kongresse oder Studientage aus dem Bereich der Allgemeinen und Vergleichenden Literaturwissenschaft berichten. Willkommen sind Beiträge der gesamten Scientific Community, auch solche von zwei oder mehreren Personen, die ihre verschiedenen Standpunkte miteinander konfrontieren. Dieser Sektion des Colloquium Helveticum ist mehrsprachig. Die Beiträge können auf Deutsch, Französisch, Italienisch und Englisch verfasst werden und sollen maximal 15'000 Zeichen umfassen. Die Texte können jederzeit an joelle.legeret@unil.ch geschickt werden.