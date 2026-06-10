Web littéraire
Actualités
L'Esprit créateur, 66/1, 2026 :

L'Esprit créateur, 66/1, 2026 : "Actualité de la théorie littéraire (2000-2020) : lignes de force, transformations, tensions" (Fr. Martin-Achard, E. Mouton-Rovira, M. Kieffer et E. Bricco, dir.)

  • Baltimore, Johns Hopkins University Press, 2026
  • ISSN : 0014-0767
  • Numéro : 66
  • 125 pages
  • Date de publication :
Publié le par Perrine Coudurier (Source : Frédéric Martin-Achard)

Intitulé "Actualité de la théorie littéraire (2000-2020) : lignes de force, transformations, tensions", le numéro 66/1 de L'Esprit créateur, dirigé par Frédéric Martin-Achard, Estelle Mouton-Rovira, Morgane Kieffer et Elisa Bricco, étudie certaines lignes de force récentes de la théorie littéraire : dialogues interdisciplinaires avec les sciences cognitives ou la philosophie pragmatiste, approches quantitatives outillées ; imaginaires de la lecture ordinaire, croyance en l’agentivité de la littérature ; conflits interprétatifs, relecture et jugement des œuvres du passé.

Table des matières 

La Théorie, c'est (vraiment) fichu ? 

Frédéric Martin-Achard, Estelle Mouton-Rovira, Morgane Kieffer et Elisa Bricco

La Force d'un autre malentendu : Conséquences et inconséquences du pragmatisme dans les études littéraires 

Florence Coste

Littérature / action : Le tournant causatif de la critique 

Jérémy Naïm

Les Nouveaux Bovarystes : La théorie littéraire à la poursuite de la « lecture ordinaire » 

Aude Leblond 

Qu'ont apporté les sciences cognitives aux études littéraires ? 

Alexandre Gefen

Identifier les lieux d'implication de l'auctorialité 

Raphaël Baroni

Lire et faire lire : Engager la critique dans Bel-Ami 

Jérôme David 

Lire en désaccords : Polarisation interprétative et actualisation littéraire 

Marie-Jeanne Zenetti  

L'autothéorie, pour quoi faire ? Quelques pistes concernant les usages et les effets possibles de l'autothéorie dans les études littéraires 

Maryline Heck 

L'Ordinaire de la littérature : Que peut (encore) la théorie littéraire ? by Florent Coste (review) 

Estelle Mouton-Rovira 

Limites de l'empathie by Dominique Rabaté (review) 

Frédéric Martin-Achard

Accès à l'intégralité du numéro en ligne grâce au projet Muse.