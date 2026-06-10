L'Esprit créateur, 66/1, 2026 : "Actualité de la théorie littéraire (2000-2020) : lignes de force, transformations, tensions" (Fr. Martin-Achard, E. Mouton-Rovira, M. Kieffer et E. Bricco, dir.)
Intitulé "Actualité de la théorie littéraire (2000-2020) : lignes de force, transformations, tensions", le numéro 66/1 de L'Esprit créateur, dirigé par Frédéric Martin-Achard, Estelle Mouton-Rovira, Morgane Kieffer et Elisa Bricco, étudie certaines lignes de force récentes de la théorie littéraire : dialogues interdisciplinaires avec les sciences cognitives ou la philosophie pragmatiste, approches quantitatives outillées ; imaginaires de la lecture ordinaire, croyance en l’agentivité de la littérature ; conflits interprétatifs, relecture et jugement des œuvres du passé.
Table des matières
La Théorie, c'est (vraiment) fichu ?
Frédéric Martin-Achard, Estelle Mouton-Rovira, Morgane Kieffer et Elisa Bricco
La Force d'un autre malentendu : Conséquences et inconséquences du pragmatisme dans les études littéraires
Florence Coste
Littérature / action : Le tournant causatif de la critique
Jérémy Naïm
Les Nouveaux Bovarystes : La théorie littéraire à la poursuite de la « lecture ordinaire »
Aude Leblond
Qu'ont apporté les sciences cognitives aux études littéraires ?
Alexandre Gefen
Identifier les lieux d'implication de l'auctorialité
Raphaël Baroni
Lire et faire lire : Engager la critique dans Bel-Ami
Jérôme David
Lire en désaccords : Polarisation interprétative et actualisation littéraire
Marie-Jeanne Zenetti
L'autothéorie, pour quoi faire ? Quelques pistes concernant les usages et les effets possibles de l'autothéorie dans les études littéraires
Maryline Heck
L'Ordinaire de la littérature : Que peut (encore) la théorie littéraire ? by Florent Coste (review)
Estelle Mouton-Rovira
Limites de l'empathie by Dominique Rabaté (review)
Frédéric Martin-Achard
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