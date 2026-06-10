Langues, représentations et constructions identitaires : quel rôle pour les textes littérairesdans les contextes plurilingues ? (Rennes & en igne)
Journée d’étude LASIMA – ERIMIT EA 4327– Rennes 2
Langues, représentations et constructions identitaires :
quel rôle pour les textes littéraires dans les contextes plurilingues ?
Les sociétés contemporaines sont traversées par des phénomènes de mobilité, de migration et de
mondialisation qui reconfigurent en profondeur les parcours linguistiques et culturels des individus.
Dans ces contextes de plus en plus plurilingues, apprendre une langue ne se réduit pas à
l'acquisition de compétences communicatives : c'est aussi s'inscrire dans des représentations, des
références culturelles et des formes d'appartenance qui jouent un rôle dans la façon dont les
individus se perçoivent et perçoivent les autres.
C'est dans cette perspective que la question du texte littéraire mérite d'être posée. Selon les genres
- roman, nouvelle, poésie, théâtre, essai -, la démarche littéraire se caractérise par un rapport
particulier à la langue: un souci de la forme, un travail sur les registres, les voix, les silences, qui
distingue le texte littéraire de tout autre support pédagogique. Ce n'est pas là un détail : c'est
précisément ce traitement esthétique de la langue qui en fait un objet singulier, susceptible d'ouvrir
des espaces de réflexion sur les expériences humaines, les rapports aux langues et les dynamiques
identitaires que peu d'autres ressources permettent d'atteindre. La question qui se pose alors - et qui
est au cœur de cette journée - est celle de son usage dans l'enseignement-apprentissage des langues :
quel genre privilégier, et à quel moment du parcours ? Pour quels objectifs - linguistiques, culturels,
interculturels ? Et selon quelles modalités - lecture, atelier d'écriture, débat autour des textes ?
Les œuvres qui traitent de migration, d'exil, de mémoire ou de contact entre les langues constituent
à cet égard un terrain particulièrement riche. Elles montrent, de l'intérieur, comment des individus
vivent entre plusieurs langues, négocient leurs appartenances, se construisent à travers - et parfois
contre - les langues qu'ils habitent. Elles invitent aussi à s'interroger sur la façon dont les
représentations linguistiques et culturelles se forment, circulent et évoluent au fil des lectures et des
expériences.
Pour autant, on ne saurait supposer que le texte littéraire agit de lui-même. Ses effets dans
l'enseignement dépendent des choix opérés - quelles œuvres, pour quels apprenants, dans quel
contexte - et des médiations pédagogiques qui en accompagnent la lecture. C'est à ces questions, au
croisement de la didactique des langues, de la sociolinguistique, des études littéraires et des
recherches sur les migrations, que cette journée d'étude invite à réfléchir collectivement.
Axes thématiques :
Axe 1 : Le texte littéraire dans l'enseignement-apprentissage des langues
Quel intérêt y a-t-il à passer par le texte littéraire dans l'apprentissage d'une langue ? Les contributions pourront
interroger le choix des genres et des corpus, les moments et les objectifs de leur intégration dans les parcours
d'apprentissage, ainsi que les modalités pédagogiques : lecture analytique, atelier d'écriture, débat interprétatif,
projets plurilingues.
Axe 2 : Textes littéraires, représentations des langues et des cultures
Formation, transmission ou évolution des représentations linguistiques et culturelles ; altérité, stéréotypes et
imaginaires des langues dans les textes ; réception et interprétation par les lecteurs.
Axe 3 : Littératures de la migration, de l'exil et du plurilinguisme
Expériences de mobilité, d'exil et de circulation culturelle dans les œuvres ; écritures plurilingues et contacts de
langues ; langues, mémoire et appartenances.
Axe 4 : Langues, identités et parcours plurilingues dans les œuvres littéraires
Construction identitaire et rapports aux langues dans les textes ; pluralité des appartenances et négociation des
identités ; représentations des trajectoires linguistiques et culturelles.
Axe 5 : Pratiques pédagogiques et médiations littéraires en contextes plurilingues
Expérimentations didactiques et retours de terrain ; formation des enseignants ; approches interculturelles et
plurilingues de la littérature en classe.
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Dates importantes :
Premier appel à communication : 05 juin 2026
Dernier délai d’envoi des propositions : 18 octobre 2026
Notification aux auteurs : 31 octobre 2026
Date de la Journée d’étude : jeudi 26 novembre 2026
Les propositions sont à envoyer aux adresses suivantes :
abdeslam.iddar@univ-rennes2.fr et najeh.jegham@univ-nantes.fr
Comité scientifique :
Abdeslam IDDAR
Abdelafttah NISSABOURI
Bachir DAHMANI
Faisal KENANAH
Hilda MOKH
Miloud GHARRAFI
Najeh JEGHAM
Nawal ALHALAH