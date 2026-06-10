Langues, représentations et constructions identitaires : quel rôle pour les textes littérairesdans les contextes plurilingues ? (Rennes & en igne)

Journée d’étude LASIMA – ERIMIT EA 4327– Rennes 2

Langues, représentations et constructions identitaires :

quel rôle pour les textes littéraires dans les contextes plurilingues ?

Les sociétés contemporaines sont traversées par des phénomènes de mobilité, de migration et de

mondialisation qui reconfigurent en profondeur les parcours linguistiques et culturels des individus.

Dans ces contextes de plus en plus plurilingues, apprendre une langue ne se réduit pas à

l'acquisition de compétences communicatives : c'est aussi s'inscrire dans des représentations, des

références culturelles et des formes d'appartenance qui jouent un rôle dans la façon dont les

individus se perçoivent et perçoivent les autres.

C'est dans cette perspective que la question du texte littéraire mérite d'être posée. Selon les genres

- roman, nouvelle, poésie, théâtre, essai -, la démarche littéraire se caractérise par un rapport

particulier à la langue: un souci de la forme, un travail sur les registres, les voix, les silences, qui

distingue le texte littéraire de tout autre support pédagogique. Ce n'est pas là un détail : c'est

précisément ce traitement esthétique de la langue qui en fait un objet singulier, susceptible d'ouvrir

des espaces de réflexion sur les expériences humaines, les rapports aux langues et les dynamiques

identitaires que peu d'autres ressources permettent d'atteindre. La question qui se pose alors - et qui

est au cœur de cette journée - est celle de son usage dans l'enseignement-apprentissage des langues :

quel genre privilégier, et à quel moment du parcours ? Pour quels objectifs - linguistiques, culturels,

interculturels ? Et selon quelles modalités - lecture, atelier d'écriture, débat autour des textes ?

Les œuvres qui traitent de migration, d'exil, de mémoire ou de contact entre les langues constituent

à cet égard un terrain particulièrement riche. Elles montrent, de l'intérieur, comment des individus

vivent entre plusieurs langues, négocient leurs appartenances, se construisent à travers - et parfois

contre - les langues qu'ils habitent. Elles invitent aussi à s'interroger sur la façon dont les

représentations linguistiques et culturelles se forment, circulent et évoluent au fil des lectures et des

expériences.

Pour autant, on ne saurait supposer que le texte littéraire agit de lui-même. Ses effets dans

l'enseignement dépendent des choix opérés - quelles œuvres, pour quels apprenants, dans quel

contexte - et des médiations pédagogiques qui en accompagnent la lecture. C'est à ces questions, au

croisement de la didactique des langues, de la sociolinguistique, des études littéraires et des

recherches sur les migrations, que cette journée d'étude invite à réfléchir collectivement.

Axes thématiques :

Axe 1 : Le texte littéraire dans l'enseignement-apprentissage des langues

Quel intérêt y a-t-il à passer par le texte littéraire dans l'apprentissage d'une langue ? Les contributions pourront

interroger le choix des genres et des corpus, les moments et les objectifs de leur intégration dans les parcours

d'apprentissage, ainsi que les modalités pédagogiques : lecture analytique, atelier d'écriture, débat interprétatif,

projets plurilingues.

Axe 2 : Textes littéraires, représentations des langues et des cultures

Formation, transmission ou évolution des représentations linguistiques et culturelles ; altérité, stéréotypes et

imaginaires des langues dans les textes ; réception et interprétation par les lecteurs.

Axe 3 : Littératures de la migration, de l'exil et du plurilinguisme

Expériences de mobilité, d'exil et de circulation culturelle dans les œuvres ; écritures plurilingues et contacts de

langues ; langues, mémoire et appartenances.

Axe 4 : Langues, identités et parcours plurilingues dans les œuvres littéraires

Construction identitaire et rapports aux langues dans les textes ; pluralité des appartenances et négociation des

identités ; représentations des trajectoires linguistiques et culturelles.

Axe 5 : Pratiques pédagogiques et médiations littéraires en contextes plurilingues

Expérimentations didactiques et retours de terrain ; formation des enseignants ; approches interculturelles et

plurilingues de la littérature en classe.

—

Dates importantes :

Premier appel à communication : 05 juin 2026

Dernier délai d’envoi des propositions : 18 octobre 2026

Notification aux auteurs : 31 octobre 2026

Date de la Journée d’étude : jeudi 26 novembre 2026

Les propositions sont à envoyer aux adresses suivantes :

abdeslam.iddar@univ-rennes2.fr et najeh.jegham@univ-nantes.fr

Comité scientifique :

Abdeslam IDDAR

Abdelafttah NISSABOURI

Bachir DAHMANI

Faisal KENANAH

Hilda MOKH

Miloud GHARRAFI

Najeh JEGHAM

Nawal ALHALAH