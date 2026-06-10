La bande dessinée arabe : création, circulation et réception / Arab Comics: creation, circulation et reception (Aix-en-Provence)

« La bande dessinée arabe : création, circulation et réception »

Journée d’étude organisée par l’Institut de Recherches et d’Études sur les Mondes Arabes et Musulmans (IREMAM)

Le 30 novembre 2026, à la médiathèque de la Maison Méditerranéenne des Sciences de l’Homme (Aix-en-Provence)

Longtemps reléguée aux marges des sciences humaines et sociales, la bande dessinée connaît depuis plusieurs décennies une légitimation académique croissante en France et à l’international. Des travaux sémiologiques pionniers aux approches les plus récentes empruntant à l’histoire de l’art, à la littérature, à la sociologie, à la philosophie ou aux études culturelles, le médium bande dessinée est désormais reconnu comme un objet d’étude à part entière, capable de restituer la complexité du monde social et politique.

Malgré cet engouement, la bande dessinée produite depuis et/ou sur le monde arabe demeure largement absente du paysage universitaire francophone. Cette lacune est d’autant plus paradoxale que la production de bandes dessinées en lien avec les sociétés arabes – qu’elle soit réalisée sur place ou dans les diasporas, en langue arabe ou dans d’autres langues – n’a cessé de s’intensifier depuis les années 2000, en particulier à la faveur des révolutions arabes, des guerres, des déplacements de populations et des mutations profondes qui traversent ces sociétés. Des récits graphiques nés des printemps arabes aux collectifs constitués aussi bien au Maghreb qu’au Machrek, de la BD autobiographique à celle qui représente, documente, imagine ou réinvente le réel, ce corpus riche et divers appelle une lecture critique attentive à ses contextes de production, de diffusion et de réception.

Organisée par l’Institut de Recherches et d’Études sur les Mondes Arabes et Musulmans (IREMAM), cette journée d’étude pose ainsi la question suivante : comment la bande dessinée arabe, dans la diversité de ses formes, de ses lieux de production et de ses publics, configure-t-elle un espace de sens sur les dynamiques de ces sociétés, et quelles approches permettent d’en rendre compte ? En réunissant des chercheurs et chercheuses de disciplines variées (littérature, histoire de l’art, linguistique, traductologie, études culturelles, sociologie, anthropologie, philosophie, science politique, etc.) ainsi que des artistes, éditeurs et conservateurs, cette journée ambitionne d’établir un premier panorama scientifique de cette production et d’en identifier les enjeux pour la recherche sur les mondes arabes et musulmans. Les propositions de communication pourront s’inscrire dans l’un des axes suivants, sans que cette liste soit exhaustive :

Axe 1. Créer depuis le monde arabe : artistes, industries et enjeux sociopolitiques

Cet axe interroge les conditions matérielles, (non-)institutionnelles et symboliques de la création de bandes dessinées dans et depuis les pays arabes, ainsi que depuis les diasporas en France, en Europe et ailleurs. Il s’agit d’examiner comment les artistes se forment, comment les générations et les traditions artistiques se succèdent et dialoguent, quelles contraintes (censure, marché, disponibilité des techniques et des matériaux) pèsent sur la création, et comment la BD se positionne comme pratique artistique dans des contextes souvent marqués par l’urgence politique. Il pourrait être question de :

- L’histoire de la bande dessinée dans les pays arabes : périodisation, générations d’artistes, lieux de formation ;

- L’économie du marché de la BD : maisons d’édition, magazines et fanzines, modèles économiques, autoédition et numérique ;

- La censure, l’autocensure, les résistances aux récits hégémoniques et les stratégies de contournement dans la production graphique ;

- La BD comme forme d’engagement politique : militantisme, sensibilisation et témoignage ;

- Les genres et les formes : documentaire graphique, autobiographie, fiction, BD historique et webcomic.

Axe 2. Représentations du monde arabe en BD

Cet axe porte sur les contenus et les représentations, en questionnant la manière dont la bande dessinée donne à voir les réalités historiques, politiques et sociales des mondes arabes. Il invite à une lecture critique des imaginaires mobilisés et à une réflexion sur le rapport entre la forme dessinée et le réel, en étudiant notamment :

- Les représentations des guerres, des déplacements et des migrations : Palestine, Liban, Syrie, Irak, Yemen, Soudan, etc.

- Les représentations des révolutions, des résistances, des mouvements sociaux ;

- Les discours graphiques sur le genre, le corps et la sexualité ;

- Les représentations des identités et les récits de soi.

Axe 3. Circulations : auteurs, œuvres et influences en mouvement

Cet axe explore les dynamiques transnationales qui caractérisent la production de bandes dessinées en lien avec les mondes arabes. Entre influences croisées, mobilités d’auteurs et voyages d’œuvres, la BD arabe est fondamentalement un objet circulant, dont les trajectoires révèlent les configurations géopolitiques et culturelles contemporaines. Parmi ces aspects, il est possible d’analyser :

- Les influences artistiques réciproques entre la BD arabe et les traditions francophones, anglophones, japonaises ou autres ;

- Les auteurs exilés et diasporiques : identités hybrides, langues de création, imaginaires de l’exil, diversité linguistique et culturelle dans les pays arabes ;

- Les réseaux professionnels et les collaborations artistiques transnationales ;

- L’édition transnationale : coéditions, coproductions, foires internationales ;

- La traduction comme vecteur de circulation : enjeux linguistiques, culturels et politiques de la traduction de la BD arabe.

Axe 4. Publics, réception et patri-/matrimonialisation

Cet axe examine la manière dont la bande dessinée arabe est reçue, conservée et valorisée, tant dans les sociétés arabes qu’à l’étranger. Il s'intéresse également à l’inscription progressive de ce corpus dans les institutions scientifiques, les bibliothèques et les autres types d’institutions :

- La sociologie des publics de la BD arabe : lecteurs, communautés, pratiques de lecture ;

- La réception critique et médiatique : presse, blogs, réseaux sociaux, festivals ;

- La conservation et la valorisation : état des lieux et rôles des bibliothèques, archives, fonds spécialisés en France et dans le monde arabe ;

- La BD arabe dans l’enseignement : programmes, usages pédagogiques ;

- Les enjeux de légitimation académique : la BD arabe dans les études aréales et les études culturelles.

Modalités de soumission

Les communications, d’une durée de 30 minutes, pourront être données en français ou en anglais. Les propositions de communication, rédigées en français ou en anglais (500 mots maximum), devront comprendre :

- Un titre provisoire avec l’axe thématique visé

- Une présentation du corpus, de la problématique et de la méthodologie

- Une courte biobibliographie de l’auteur·e (150 mots maximum)

- Les propositions sont à envoyer à : MariaLuisa Langella maria-luisa.LANGELLA@univ-amu.fr ; Susanne Abou Ghaida ska00ster@gmail.com ; Ammar Kandeel ammar.kandeel@gmail.com

Date limite de soumission : le 30 septembre 2026.

Notification aux auteur·e·s : le 5 octobre 2026.

Date et lieu de la journée d’étude : le 30 novembre 2026, à la médiathèque de la Maison Méditerranéenne des Sciences de l’Homme (Aix-en-Provence), en mode hybride.

Prise en charge : Les frais de transport des communicant·e·s retenu·e·s feront l’objet d’une prise en charge par l’IREMAM. Les frais d’hébergement seront laissés à la charge des équipes de recherche des participant.e.s.

Bibliographie indicative

Berthou, Benoît, Éditer la bande dessinée, Paris, Éditions du Cercle de la Librairie, 2016.

Chatta, Racha, Esquisser la révolte: La bande dessinée à l’heure des féminismes arabes, Toulouse, Lorelei, 2026.

De Blasio, Emanuela, “Comics in the Arab world. Birth and spread of a new literary genre”, Anaquel de Estudios Árabes, n° 31, juillet 2020, p. 117-125.

Douglas, Allen, Malti-Douglas, Fedwa, Arab Comic Strips: Politics of an Emerging Mass Culture, Bloomington, Indiana University Press, 1994.

Ghaibeh, Lina, Gabrieli, Simona (dir.), Nouvelle génération : la bande dessinée arabe aujourd’hui, Marseille/Beyrouth, Alifbata/AUB, 2018.

Ghaibeh, Lina, Khoury, Georges, “Arab Comics Collectives as Catalysts of Change: Establishing a New Generation of Creators”, Journal of Middle East Women's Studies, n° 22, mars 2026, https://doi.org/10.1215/15525864-12242103.

Groensteen, Thierry, Système de la bande dessinée, Presses Universitaires de France, 1999.

Gueydan-Turek, Alexandra, « Le Renouveau de la bande dessinée maghrébine contemporaine », Nouvelles Études Francophones, n° 34, 2019, p. 45-59.

Hamdy, Sherine, “Introduction: Comics, Gender, and Politics in the Arab World and Turkey”, Journal of Middle East Women's Studies, n°22, mars 2026, https://doi.org/10.1215/15525864-12242127.

Høigilt, Jacob, Comics in contemporary Arab culture: Politics, language and resistance, Londres, Bloomsbury Publishing, 2018.

Khoury, Georges (Jad), If Shehrazad Drew: Critical Writings on Arab Comics, Beyrouth, AUB Press, 2023.

Mehta, Binita, Mukherji, Pia (dir.), Postcolonial Comics: Texts, Events, Identities, Londres, Routledge, 2015.

Merhej, Léna (dir.), 50 artistes de caricature et de bande dessinée arabes, Marseille/Beyrout, Alifbata/Tosh Fesh, 2018.

Migo, Kerbaj, Mazen, Ghorayeb, Laure (dir.), La nouvelle bande dessinée arabe, Arles/Beyrouth/Alger, Actes Sud BD/L’Orient du jour/Barzakh, 2018.

Ochi, Khaled, Mohsni, Arij, « La bande dessinée dans les manuels scolaires Tunisiens: étude de son rôle dans l’apprentissage linguistico-culturel/Comics in Tunisian School Textbooks: Study of its role in linguistic and cultural learning », Traduction et Langues, n° 22, vol. 2, 2023, p. 101-126.

Robert, Pascal (dir.), La fabrique de la bande dessinée: Perspectives sociologiques et sociosémiotique sur la bande dessinée, Paris, Hermann, 2023.

Stein, Daniel, Denson, Shane, Meyer, Christina (dir.), Transnational Perspectives on Graphic Narratives. Comics at the Crossroads, Bloomsburg Publishing, 2013.

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“Arab Comics: Creation, Circulation, and Reception”

Study Day organised by the Institut de Recherches et d’Études sur les Mondes Arabes et Musulmans (IREMAM)

30 November 2026, at the médiathèque of the Maison Méditerranéenne des Sciences de l’Homme (Aix-en-Provence)

Long relegated to the margins of the humanities and social sciences, comics have undergone growing academic legitimation in France and internationally over the past several decades. From pioneering semiological studies to the most recent approaches drawing on art history, literature, sociology, philosophy, and cultural studies, the comics medium is now recognised as a fully-fledged object of inquiry, capable of rendering the complexity of the social and political world.

Despite this enthusiasm, comics produced from and/or about the Arab world remain largely absent from the French-speaking academic landscape. This gap is all the more paradoxical given that the production of comics related to Arab societies – whether created locally or in diaspora communities, in Arabic or in other languages – has continued to intensify since the 2000s, particularly in the wake of the Arab uprisings, wars, population displacements, and the profound transformations traversing these societies. From graphic narratives born of the Arab Springs to collectives formed across the Maghreb and the Mashreq, from autobiographical comics to those that represent, document, imagine, or reinvent reality, this rich and diverse body of texts calls for critical readings attentive to its contexts of production, dissemination, and reception.

Organised by the Institut de Recherches et d’Études sur les Mondes Arabes et Musulmans (IREMAM), this study day poses the following question: how does Arab comics production – in the diversity of its forms, sites of production, and audiences – configure a space of meaning around the dynamics of these societies, and what approaches allow us to account for it? By bringing together researchers from a range of disciplines (literature, art history, linguistics, translation studies, cultural studies, sociology, anthropology, philosophy, political science, etc.) as well as artists, publishers, and archivists, this study day aims to establish a first scholarly panorama of this production and to identify the stakes it raises for research on the Arab and Muslim worlds. Proposals may fall within one of the following thematic axes, without this list being exhaustive:

Axis 1. Creating from the Arab World: Artists, Industries, and Sociopolitical Stakes

This axis examines the material, (non-)institutional, and symbolic conditions of comics creation in and from Arab countries, as well as from diaspora communities in France, Europe, and elsewhere. It seeks to explore how artists are trained, how generations and artistic traditions succeed and dialogue with one another, what constraints (censorship, market forces, availability of techniques and materials) weigh on creation, and how comics position themselves as an artistic practice in contexts often marked by political urgency. Topics may include:

– The history of comics in Arab countries: periodization, generations of artists, training institutions;

– The economics of comics market: publishing houses, magazines and fanzines, economic models, self-publishing and digital production;

– Censorship, self-censorship, resistance to hegemonic narratives, and strategies of circumvention in graphic production;

– Comics as a form of political engagement: activism, awareness-raising, and testimony;

– Genres and forms: graphic documentary, autobiography, fiction, historical comics, and webcomics.

Axis 2. Representations of the Arab World in Comics

This axis focuses on content and representations, questioning how comics render visible the historical, political, and social realities of the Arab worlds. It invites a critical reading of the imaginaries mobilized and a reflection on the relationship between drawn form and reality, examining in particular:

– Representations of wars, displacements, and migrations: Palestine, Lebanon, Syria, Iraq, Yemen, Sudan, etc.;

– Representations of revolutions, resistance, and social movements;

– Graphic discourses on gender, the body, and sexuality;

– Representations of identities and self-narratives.

Axis 3. Circulations: Authors, Works, and Influences in Motion

This axis explores the transnational dynamics that characterize the production of comics related to the Arab worlds. Between cross-influences, author mobility, and the travels of works, Arab comics are fundamentally a circulating object whose trajectories reveal contemporary geopolitical and cultural configurations. Among these aspects, one may analyse:

– Reciprocal artistic influences between Arab comics and Francophone, Anglophone, Japanese, or other traditions;

– Exiled and diasporic authors: hybrid identities, languages of creation, imaginaries of exile, linguistic and cultural diversity in Arab countries;

– Transnational professional networks and artistic collaborations;

– Transnational publishing: co-editions, co-productions, international fairs;

– Translation as a vector of circulation: linguistic, cultural, and political stakes in the translation of Arab comics.

Axis 4. Audiences, Reception, and Heri-/Matrimonialisation

This axis examines how Arab comics are received, preserved, and valorized, both in Arab societies and abroad. It also considers the progressive inscription of this corpus within scholarly institutions, libraries, and other types of institutions:

– The sociology of Arab comics readerships: readers, communities, reading practices;

– Critical and media reception: press, blogs, social networks, festivals;

– Preservation and valorization: an overview of the roles of libraries, archives, and specialized collections in France and the Arab world;

– Arab comics in education: curricula, pedagogical uses;

– The stakes of academic legitimation: Arab comics in area studies and cultural studies.

Submission Guidelines

Papers (30 minutes) may be presented in French or English. Proposals, written in French or English (500 words maximum), must include:

– A provisional title with the targeted thematic axis;

– A presentation of the corpus, research question, and methodology;

– A short bio-bibliography of the author (150 words maximum).

Proposals should be sent to: MariaLuisa Langella (maria-luisa.LANGELLA@univ-amu.fr); Susanne Abou Ghaida (ska00ster@gmail.com); Ammar Kandeel (ammar.kandeel@gmail.com).

Submission deadline: 30 September 2026.

Notification to authors: 5 October 2026.

Date and venue: 30 November 2026, at the médiathèque of the Maison Méditerranéenne des Sciences de l’Homme (Aix-en-Provence), in hybrid format.

Funding: Travel expenses for accepted contributors will be covered by IREMAM. Accommodation costs will be the responsibility of participants’ own research teams.

Selected Bibliography:

Berthou, Benoît, Éditer la bande dessinée, Paris, Éditions du Cercle de la Librairie, 2016.

Chatta, Racha, Esquisser la révolte: La bande dessinée à l’heure des féminismes arabes, Toulouse, Lorelei, 2026.

De Blasio, Emanuela, “Comics in the Arab world. Birth and spread of a new literary genre”, Anaquel de Estudios Árabes, n° 31, juillet 2020, p. 117-125.

Douglas, Allen, Malti-Douglas, Fedwa, Arab Comic Strips: Politics of an Emerging Mass Culture, Bloomington, Indiana University Press, 1994.

Ghaibeh, Lina, Gabrieli, Simona (dir.), Nouvelle génération : la bande dessinée arabe aujourd’hui, Marseille/Beyrouth, Alifbata/AUB, 2018.

Ghaibeh, Lina, Khoury, Georges, “Arab Comics Collectives as Catalysts of Change: Establishing a New Generation of Creators”, Journal of Middle East Women's Studies, n° 22, mars 2026, https://doi.org/10.1215/15525864-12242103.

Groensteen, Thierry, Système de la bande dessinée, Presses Universitaires de France, 1999.

Gueydan-Turek, Alexandra, « Le Renouveau de la bande dessinée maghrébine contemporaine », Nouvelles Études Francophones, n° 34, 2019, p. 45-59.

Hamdy, Sherine, “Introduction: Comics, Gender, and Politics in the Arab World and Turkey”, Journal of Middle East Women's Studies, n°22, mars 2026, https://doi.org/10.1215/15525864-12242127.

Høigilt, Jacob, Comics in contemporary Arab culture: Politics, language and resistance, Londres, Bloomsbury Publishing, 2018.

Khoury, Georges (Jad), If Shehrazad Drew: Critical Writings on Arab Comics, Beyrouth, AUB Press, 2023.

Mehta, Binita, Mukherji, Pia (dir.), Postcolonial Comics: Texts, Events, Identities, Londres, Routledge, 2015.

Merhej, Léna (dir.), 50 artistes de caricature et de bande dessinée arabes, Marseille/Beyrout, Alifbata/Tosh Fesh, 2018.

Migo, Kerbaj, Mazen, Ghorayeb, Laure (dir.), La nouvelle bande dessinée arabe, Arles/Beyrouth/Alger, Actes Sud BD/L’Orient du jour/Barzakh, 2018.

Ochi, Khaled, Mohsni, Arij, « La bande dessinée dans les manuels scolaires Tunisiens: étude de son rôle dans l’apprentissage linguistico-culturel/Comics in Tunisian School Textbooks: Study of its role in linguistic and cultural learning », Traduction et Langues, n° 22, vol. 2, 2023, p. 101-126.

Robert, Pascal (dir.), La fabrique de la bande dessinée: Perspectives sociologiques et sociosémiotique sur la bande dessinée, Paris, Hermann, 2023.

Stein, Daniel, Denson, Shane, Meyer, Christina (dir.), Transnational Perspectives on Graphic Narratives. Comics at the Crossroads, Bloomsburg Publishing, 2013.