À mesure que se démocratisait la littérature, au XIXe siècle, la critique est devenue une véritable puissance. Grâce à l’extraordinaire essor de la presse et au développement d’instruments d’analyse nouveaux, elle a profondément transformé le champ littéraire, les pratiques de lecture et les critères du jugement esthétique et moral sur les œuvres. Romain Jalabert et Boris Lyon-Caen ont réuni une soixantaine de spécialistes pour éclairer ces mutations, dans un volume qui s'inscrit à la croisée de l’histoire intellectuelle et des études médiatiques. Il vient faire la preuve que la question provocatrice de Baudelaire, "À quoi bon la critique ?", reste d’actualité. Fabula vous invite à lire le début de l'ouvrage… ou en parcourir la Table des matières…
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Publié le par Marc Escola