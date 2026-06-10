Romain Jalabert, Boris Lyon-Caen (dir.), À quoi bon la critique ?. Écrire sur la littérature au XIXe siècle

À mesure que se démocratisait la littérature, au XIXe siècle, la critique est devenue une véritable puissance. Grâce à l’extraordinaire essor de la presse et au développement d’instruments d’analyse nouveaux, elle a profondément transformé le champ littéraire, les pratiques de lecture et les critères du jugement esthétique et moral sur les œuvres.

S’inscrivant à la croisée de l’histoire intellectuelle et des études médiatiques, qui ont considérablement modifié l’approche du fait littéraire depuis une quarantaine d’années, le présent volume est composé de trois volets : « Le monde de la critique » porte sur les acteurs, les institutions, les supports et la diffusion du discours sur la littérature. « Les objets de la critique » envisage les grands genres littéraires – la poésie, le théâtre, le roman – et s’intéresse à leur traitement par la critique, de l’Empire à l’époque symboliste.

« Les discours de la critique » adopte le point de vue très large de l’histoire culturelle : il rend compte du continuum entre les formes et les enjeux de la critique littéraire dans les sociétés du XIXe siècle.

Une soixantaine de spécialistes n’étaient pas de trop pour expliquer les ressorts d’une mutation profonde, dont nous sommes les héritiers. La question provocatrice de Baudelaire, « À quoi bon la critique ? », reste d’actualité.

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