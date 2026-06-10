Essai
Nouvelle parution
Alix Stephan, Découvrir Rimbaud

Alix Stephan, Découvrir Rimbaud

  • Paris, Éditions Sociales, coll. "Les Propédeutiques", 2026
  • EAN : 9782353671304
  • 192 pages
  • Prix : 12 EUR
  • Date de publication :
Publié le par Marc Escola

Cet ouvrage propose un parcours dans l’oeuvre d’Arthur Rimbaud (1854-1891), en suivant les tensions qui la traversent : de la révolte à la liberté, de la critique du pouvoir au soutien à la Commune, de la modernité à ses contradictions, de l’interrogation des généalogies nationales à la critique de la colonisation. Rimbaud apparaît comme un observateur attentif de son époque, mais aussi comme un expérimentateur radical du langage, cherchant à transformer à la fois la poésie et la vie.

Alix Stéphan est doctorante en philosophie au laboratoire d’études et de recherches sur les logiques contemporaines de la philosophie de l’université Paris 8.

On peut lire sur Actualitte.com un entretien avec l'auteur…