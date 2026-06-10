Alix Stephan, Découvrir Rimbaud

Cet ouvrage propose un parcours dans l’oeuvre d’Arthur Rimbaud (1854-1891), en suivant les tensions qui la traversent : de la révolte à la liberté, de la critique du pouvoir au soutien à la Commune, de la modernité à ses contradictions, de l’interrogation des généalogies nationales à la critique de la colonisation. Rimbaud apparaît comme un observateur attentif de son époque, mais aussi comme un expérimentateur radical du langage, cherchant à transformer à la fois la poésie et la vie.

Alix Stéphan est doctorante en philosophie au laboratoire d’études et de recherches sur les logiques contemporaines de la philosophie de l’université Paris 8.

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