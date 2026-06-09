Première de l'essai documentaire Galatea.xs de Julien Munschy (Fondation Pathé, Paris)

Au terme de la journée d'étude

Images en mouvement : métamorphoses de Pygmalion (Sorbonne nouvelle)

Projection en première de l'essai documentaire

Galatea.xs

de Julien Munschy (2026), introduit par le réalisateur

le 18 juin 19h30-21h30 à la Fondation Jérôme Seydoux – Pathé

Adresse du lieu : 73, avenue des Gobelins, 75013 Paris (salle Charles Pathé)

Réservation obligatoire sur : https://www.helloasso.com/associations/murania-studio/evenements/galateaxs

Présentation du film :

Dans le mythe d'Ovide, Pygmalion façonne une statue dont il tombe amoureux, et elle prend vie. Dans GALATEA·XS, c'est la sculpture qui prend la parole à travers trois artistes·interprètes en recherche d'émancipation dans leur création.

Ces résonances contemporaines du mythe sont explorées dans GALATEA·XS à travers les témoignages de Joséphine de Weck (écrivaine et comédienne), Olivia Verner (danseuse professionnelle et travailleuse du sexe) et Solenn’ Lavanant (artiste lyrique), créatures et créatrices, qui se réapproprient leur corps, leur désir et leur récit. Le film repose sur une hybridation de matières par le montage : archives, performances, textes anciens, textures et entretiens afin de faire émergence, en creux, les traces et les questions que ce mythe continue de soulever aujourd'hui.

Le film bénéficie du soutien de l'Institut Universitaire de France.

Programme :

19h30-20h: Films d'archives sur le mythe de Pygmalion

Pygmalion et Galathée (1898), Georges Méliès

Max et l'inauguration de la statue (1912), Max Linder

Boireau statue par amour (1914), André Deed



Galathea (1935), Lotte Reiniger

20h-21h : Projection en première de l'essai documentaire Galatea.xs de Julien Munschy (2026), introduit par le réalisateur.

21h-21h30 : Table ronde générale (modération: Nathalie Kremer et Marie Gueden)