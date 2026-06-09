L'animal dans les écrits européens de la Renaissance

Située au croisement des études renaissantes, de l’histoire des savoirs et des animal studies, cette journée d’étude explore les multiples visages de l’animal dans les écrits européens du XVIe siècle. Alors que la Renaissance voit émerger de nouvelles connaissances sur le vivant et de nouveaux horizons géographiques, l’animal devient un objet privilégié pour penser les frontières entre nature et culture, humanité et animalité. Les communications s’intéresseront à ses représentations littéraires et iconographiques, aux discours scientifiques et pseudo-scientifiques qui le concernent, aux pratiques de domestication ainsi qu’aux usages moraux, politiques et allégoriques dont il fait l’objet.

La journée aura lieu le samedi 13 juin 2026, à Sorbonne Université (G063).

Découvrir sur Fabula le détail du programme…