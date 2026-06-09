André Gorz, L'immatériel (nouvelle éd. augmentée)

Préface de Christophe Fourel et Cédric Villani

Édition augmentée - Préface inédite

Vorace, le capitalisme est à l’affût constant de surplus de valeur. S’il l’a trouvé, par le passé, dans la robotisation ou la rationalisation, il le cherche désormais dans le travail dit « immatériel », qui repose sur les connaissances. Au profit des avancées scientifiques et technologiques, nos matières grises sont désormais exploitées comme le seraient des matières premières. Problème : le savoir, libre et gratuit, contredit la logique concurrentielle du marché. Création de monopoles, droits et brevets, surveillance des cadres…

Tous les moyens sont bons pour y remédier et retrancher du bien commun ce qui peut l’être.

Dans un tel système, qui étouffe, divise et aliène les travailleurs, comment penser la dissidence ? Avec cet essai critique, le philosophe André Gorz pose les jalons d’un projet radical de transformation sociale et dessine les contours d’une nouvelle économie.

Un appel salutaire à l’émancipation.

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