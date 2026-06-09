Camille Bortier, Franc Schuerewegen (dir.), Lire. Essais sur la lecture créative

La lecture est un art et chaque lecteur est, quand il lit, un « artiste » à sa manière.

On trouvera dans ce volume une série de contributions sur l’art de lire, sur les dispositifs qu’il met en place, sur l’habileté qu’il requiert, sur les compétences qu’il permet de déployer. Nos sociétés contemporaines sont en crise, et les progrès de l’intelligence artificielle vont curieusement de pair avec un analphabétisme rampant. Le moment est peut-être venu d’entrer en résistance.

C’est en lisant, et en lisant bien, avec méthode, avec finesse, que l’on pourra sauver le monde.

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Sommaire

Introduction à deux voix (ou pourquoi l'auteur n'est pas mort) (Franc Schuerewegen & Camille Bortier)

I. Études

Blooming girl ou comment lesbianiser Ulysses ? (Sophie Rabau)

La possibilité d'Anéantir, une lecture (Marika Piva)

Mise en abyme contemporaine du lire littéraire (José Domingues de Almeida)

Pour une lecture géométrique : lire en diagonale, en cercle ou en losange (Marie-Agathe Tilliette)

L'intention auctoriale : question théorique ou problème éthique ? (Vincent Jouve)

Comment abîmer les oeuvres réussies ? Ou ce que l'on a fait de Madame Bovary à l'ère du numérique (Andrea Del Lungo)

II. Discussion critique

Peut-on lire sans théorie ? (Kris Peeters)

Discontinuité et pulvérisation (Cristina Álvares)

Comment ne pas faire de la théorie ? (Victoria Ferrety Montiel)

Le texte, le soin ou : la théorie en acte (Maria de Jesus Cabral)

Pourquoi j'aime déconstruire (Anikó Radvánszky)

Pourquoi j'aime l'épistémocritique (Anikó Ádám)

Pourquoi un peu de théorie ne fait pas de mal (Petr Dytrt)