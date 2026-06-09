Nicolas Bouvier, Le hibou et la baleine (rééd.)

Première parution en 1993

En 1993, Nicolas Bouvier confie aux éditions Zoé le plus intime de ses livres. Au gré d’images qui l’accompagnent au quotidien, il y évoque ses croyances, ses élans et ses peurs. Que nous apprennent les animaux? Le voyage? La musique, cette «boussole dans nos vies transitoires»? Face à une œuvre de Hokusai représentant une jeune guerrière à peine trépassée, il dit pourquoi la conscience de la mort le rend «omnivore et attentif». Sur le ton érudit mais familier qui est le sien, l’immense écrivain se dévoile l’air de rien.

Pour fêter les 50 ans d’existence des éditions Zoé, nous republions en beau-livre cet autoportrait plein de grâce, suivi d’une traversée de la vie de Nicolas Bouvier en quinze dates et seize citations, comme les enluminures d’un petit livre d’heures.

Nicolas Bouvier est né en 1929 à Genève. Après deux licences, de droit et de lettres, il part en compagnie de son ami Thierry Vernet pour un premier voyage de quatre ans, en Yougoslavie, au Japon, en Afghanistan, au Pakistan, en Inde et à Ceylan. Père fondateur du travel writing moderne, auteur entre autres de L’Usage du monde et du Poisson-scorpion, il trouve dans le voyage une invitation à l’allègement, une initiation à la transparence et à l’effacement de soi. Véritable chasseur d’images, il travaille également comme iconographe pour divers revues et journaux. Nicolas Bouvier s’est éteint en 1998 à Genève.