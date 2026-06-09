Nicolas Bouvier, Histoires d'une image (réimpr.)

Nicolas Bouvier, l’œil alerte. La curiosité à vif, l’esprit gourmand, s’arrête sur une image qu’il redécouvre avec surprise. Il la sort du dossier où elle dormait, la regarde, l’écoute, la déplie, la lit, comme le pêcheur la rivière pour savoir où et comment y vit le poisson. U

ne histoire alors prend forme et vie, s’inscrivant à nouveau dans le cours du temps.

Bouvier, chercheur d’images et mémorialiste du cosmos, a composé ainsi, au cours des années de sa collaboration au Temps stratégique, une suite souple et libre de textes sur images, aux harmonique variées et fines, érudites et sensuelles, drôles et critiques.

L’image est le point de départ et le point d’arrivée : entre deux les mille formes du voyage, mais brèves et ramassées : récit d’aventures intérieures et extérieures, découvertes et mystères, dialogues entre les époques et les siècles, les lieux, les mondes et le sphères, le nord, l’est et l’ouest, les hommes et les femmes – avec une préférence nette pour les enfants et les animaux qui sont fidèles et fiables, d’où l’importance immémoriale des ânes -, les hommes célèbres ou non, les écrivains, les musiciens, les cartographes et les calligraphes, les astrologues et les observateurs de tous les règnes.

Lire un extrait…

Nicolas Bouvier est né en 1929 à Genève. Après deux licences, de droit et de lettres, il part en compagnie de son ami Thierry Vernet pour un premier voyage de quatre ans, en Yougoslavie, au Japon, en Afghanistan, au Pakistan, en Inde et à Ceylan. Père fondateur du travel writing moderne, auteur entre autres de L’Usage du monde et du Poisson-scorpion, il trouve dans le voyage une invitation à l’allègement, une initiation à la transparence et à l’effacement de soi. Véritable chasseur d’images, il travaille également comme iconographe pour divers revues et journaux. Nicolas Bouvier s’est éteint en 1998 à Genève.