Essai
Nouvelle parution
Patrick Moran, Le marché celeste. Essai sur l'émergence des genres littéraires narratifs au Moyen Âge

Patrick Moran, Le marché celeste. Essai sur l'émergence des genres littéraires narratifs au Moyen Âge

  • Carouge, Droz, coll. "Publications Romaines et Françaises", 2026
  • EAN : 9782600067294
  • 304 pages
  • Prix : 49 EUR
  • Date de publication :
Publié le par Marc Escola (Source : Librairie Droz)

Comment les genres littéraires émergent-ils ? À partir de quand un corpus contient-il suffisamment de textes pour que ses lecteurs éprouvent le besoin de les trier et de les regrouper par affinités ? Lorsqu’une littérature s’élabore de manière expérimentale, par coups d’essai et coups de sonde, sans le poids d’un apparat théorique ou d’une tradition antérieure, d’où viennent les lignes de force qui vont rassembler et distinguer les œuvres entre elles ? Les premières décennies de la littérature narrative d’expression française au Moyen Âge – des origines jusqu’à l’émergence de la prose littéraire autour de 1200 – constituent un laboratoire générique où auteurs et lecteurs construisent ensemble un paysage poétique aux potentialités multiples, tantôt fixe, tantôt fuyant. Patrick Moran propose ici, à travers l’examen de cette période décisive, d’étudier les mécanismes qui gouvernent notre pulsion catégorisante. 

Table des matières

Remerciements 

Préambule

Introduction 1 : Catégories 

Introduction 2 : Genres 

Introduction 3 : Moyen Âge 

Chapitre premier : Qu’est-ce qui fait genre ? 

Différencier, c’est opposer 

Des traits génériques en cascade 

Thème, forme, fonction 

Thèmes 

Formes 

Fonctions 

Feuilletages et convergences 

Chapitre II : Rimes et rythmes 

De décasyllabe, vers musical 

L’alexandrin, un décasyllabe allongé ? 

Octosyllabe, clergie, courtoisie 

L’octosyllabe, vers le plus long 

Assonances, rimes, laisses et strophes 

La métrique des vies de saints 

La prose, membre fantôme 

Chapitre III : « Ceci est cela » 

Un XIIe siècle par bribes 

Le genre comme sédimentation 

La quoi de qui ? Hésitations rolandiennes 

L’histoire du roman de l’histoire du siège de Thèbes 

Le genre de Marie de France 

Copier, c’est choisir 

Chapitre IV : Tohu-bohu ? 

Émergence et différenciation 

Pattern recognition : un petit détour cognitiviste 

Singletons et orphelins 

Un comique indifférencié ? 

Généricité rhapsodique 

Des patrons génériques exportables 

Alexandre à la croisée des chemins 

Chapitre V : Médiévaux et médiévistes

Un cas d’école : chanson de geste vs. épopée

Genres et sous-genres : la parcellisation du roman

Diviser ou rassembler ? L’exemple des études anglaises

Où se situe-t-on ? 

Conclusion : L’usage des genres (au Moyen Âge) 

Bibliographie 

Manuscrits 

Textes médiévaux 

Textes modernes.

Index 


Index des oeuvres et auteurs du Moyen Âge européen 


Index des manuscrits 


Index des notions 