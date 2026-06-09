Patrick Moran, Le marché celeste. Essai sur l'émergence des genres littéraires narratifs au Moyen Âge

Comment les genres littéraires émergent-ils ? À partir de quand un corpus contient-il suffisamment de textes pour que ses lecteurs éprouvent le besoin de les trier et de les regrouper par affinités ? Lorsqu’une littérature s’élabore de manière expérimentale, par coups d’essai et coups de sonde, sans le poids d’un apparat théorique ou d’une tradition antérieure, d’où viennent les lignes de force qui vont rassembler et distinguer les œuvres entre elles ? Les premières décennies de la littérature narrative d’expression française au Moyen Âge – des origines jusqu’à l’émergence de la prose littéraire autour de 1200 – constituent un laboratoire générique où auteurs et lecteurs construisent ensemble un paysage poétique aux potentialités multiples, tantôt fixe, tantôt fuyant. Patrick Moran propose ici, à travers l’examen de cette période décisive, d’étudier les mécanismes qui gouvernent notre pulsion catégorisante.

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Table des matières

Remerciements

Préambule

Introduction 1 : Catégories

Introduction 2 : Genres

Introduction 3 : Moyen Âge

Chapitre premier : Qu’est-ce qui fait genre ?

Différencier, c’est opposer

Des traits génériques en cascade

Thème, forme, fonction

Thèmes

Formes

Fonctions

Feuilletages et convergences

Chapitre II : Rimes et rythmes

De décasyllabe, vers musical

L’alexandrin, un décasyllabe allongé ?

Octosyllabe, clergie, courtoisie

L’octosyllabe, vers le plus long

Assonances, rimes, laisses et strophes

La métrique des vies de saints

La prose, membre fantôme

Chapitre III : « Ceci est cela »

Un XIIe siècle par bribes

Le genre comme sédimentation

La quoi de qui ? Hésitations rolandiennes

L’histoire du roman de l’histoire du siège de Thèbes

Le genre de Marie de France

Copier, c’est choisir

Chapitre IV : Tohu-bohu ?

Émergence et différenciation

Pattern recognition : un petit détour cognitiviste

Singletons et orphelins

Un comique indifférencié ?

Généricité rhapsodique

Des patrons génériques exportables

Alexandre à la croisée des chemins

Chapitre V : Médiévaux et médiévistes

Un cas d’école : chanson de geste vs. épopée

Genres et sous-genres : la parcellisation du roman

Diviser ou rassembler ? L’exemple des études anglaises

Où se situe-t-on ?

Conclusion : L’usage des genres (au Moyen Âge)

Bibliographie

Manuscrits

Textes médiévaux

Textes modernes.

Index



Index des oeuvres et auteurs du Moyen Âge européen



Index des manuscrits



Index des notions