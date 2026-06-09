Patrick Moran, Le marché celeste. Essai sur l'émergence des genres littéraires narratifs au Moyen Âge
Comment les genres littéraires émergent-ils ? À partir de quand un corpus contient-il suffisamment de textes pour que ses lecteurs éprouvent le besoin de les trier et de les regrouper par affinités ? Lorsqu’une littérature s’élabore de manière expérimentale, par coups d’essai et coups de sonde, sans le poids d’un apparat théorique ou d’une tradition antérieure, d’où viennent les lignes de force qui vont rassembler et distinguer les œuvres entre elles ? Les premières décennies de la littérature narrative d’expression française au Moyen Âge – des origines jusqu’à l’émergence de la prose littéraire autour de 1200 – constituent un laboratoire générique où auteurs et lecteurs construisent ensemble un paysage poétique aux potentialités multiples, tantôt fixe, tantôt fuyant. Patrick Moran propose ici, à travers l’examen de cette période décisive, d’étudier les mécanismes qui gouvernent notre pulsion catégorisante.
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Table des matières
Remerciements
Préambule
Introduction 1 : Catégories
Introduction 2 : Genres
Introduction 3 : Moyen Âge
Chapitre premier : Qu’est-ce qui fait genre ?
Différencier, c’est opposer
Des traits génériques en cascade
Thème, forme, fonction
Thèmes
Formes
Fonctions
Feuilletages et convergences
Chapitre II : Rimes et rythmes
De décasyllabe, vers musical
L’alexandrin, un décasyllabe allongé ?
Octosyllabe, clergie, courtoisie
L’octosyllabe, vers le plus long
Assonances, rimes, laisses et strophes
La métrique des vies de saints
La prose, membre fantôme
Chapitre III : « Ceci est cela »
Un XIIe siècle par bribes
Le genre comme sédimentation
La quoi de qui ? Hésitations rolandiennes
L’histoire du roman de l’histoire du siège de Thèbes
Le genre de Marie de France
Copier, c’est choisir
Chapitre IV : Tohu-bohu ?
Émergence et différenciation
Pattern recognition : un petit détour cognitiviste
Singletons et orphelins
Un comique indifférencié ?
Généricité rhapsodique
Des patrons génériques exportables
Alexandre à la croisée des chemins
Chapitre V : Médiévaux et médiévistes
Un cas d’école : chanson de geste vs. épopée
Genres et sous-genres : la parcellisation du roman
Diviser ou rassembler ? L’exemple des études anglaises
Où se situe-t-on ?
Conclusion : L’usage des genres (au Moyen Âge)
Bibliographie
Manuscrits
Textes médiévaux
Textes modernes.
Index
Index des oeuvres et auteurs du Moyen Âge européen
Index des manuscrits
Index des notions