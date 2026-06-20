Graines et semences

Issu de l’axe transversal écocritique et écopoétique du CERILAC (Université Paris Cité), le colloque « Graines, semences et créations », organisé les 18, 19 et 20 juin 2025 aux Grands Moulins, a réuni chercheur·e·s, artistes et praticien·ne·s autour des multiples dimensions – biologiques, esthétiques, politiques et symboliques – des graines. À partir de ce motif à la fois matériel et imaginaire, il s’agissait d’interroger les processus de création dans une perspective interdisciplinaire, croisant littérature, arts visuels, cinéma, philosophie et pratiques environnementales. Entre héritage et variation, enracinement et dissémination, la graine a été envisagée comme une figure opératoire pour penser la genèse des formes, leurs circulations et leurs devenirs. Dans un contexte marqué par les enjeux écologiques contemporains, les contributions ont également mis en lumière les implications éthiques et politiques des semences, entre conservation, appropriation et résistance. Les Colloques en ligne de Fabula en engrangent aujourd'hui les fruits, cueillis par Patricia Luce Limido.

(Illustr. : Carte de Tendre, Terre Amoureuse, Férale ©Stéphanie Sagot pour le Ministère de l’agriculture, 2023)